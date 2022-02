Fetița Marisei Paloma a fost infectată cu varianta Omicron

Fetița Marisei Paloma a fost testată pozitiv, fiind infectată cu varianta Omicron a coronavirusului. Fosta câștigătoare Bravo, ai stil! a povestit pe contul său de Instagram, în secțiunea de stories unde răspunde deseori întrebărilor fanilor, că micuța în vârstă de aproape două luni s-a infectat, dar și că boala vine într-o perioadă dificilă, în care aceasta avea dureri cauzate de colici.

Fetița Marisei Paloma a avut până acum febră, a relatat vedeta în Instastories, subliniind și faptul că medicii nu au știut cum se va manifesta boala în cazul ei: „Nu știu să ne zică doctorii cum se va manifesta fiindcă e prea mică”. Atât Marisa Paloma, cât și partenerul ei de viață, cu care s-a cunoscut în perioada în care era concurentă a emisiunii, sunt negativi pentru moment, dar se testează constant, aflându-se în carantină. Marisa Paloma a dezvăluit, târziu în sarcină, că s-a vaccinat urmând sfaturile medicilor și specialiștilor, lucru care a stârnit rumoare în tabăra antivaccinistă din mediul online. Vedeta a răspuns criticilor cu argumente medicale și citând studii de specialitate.

Totuși, se pare că fetița Marisei Paloma, deși are simptome în urma infectării, se simte relativ bine. Mama ei a povestit pe stories despre formele în care se poate manifesta infectarea cu virusul la o vârstă atât de mică și a detaliat felul în care se simte fiica ei.

„Se poate manifesta sub fel și fel de forme: scaun moale, se strică la stomac, nu doarme, plânge mult (că nu era suficient când plângea din cauza colicilor) și cea mai mare problemă o reprezintă febra. Este important ca temperatura să nu crească peste o anumită limită. Pot să mănânce extrem de puţin spre deloc, depinde cât de gravă e situația etc… Momentan, cea mică se prezintă ok… acum doarme, urmează să se trezeasca cred… mănâncă moderat, e agitată, într-adevar… are și fățucă de bolnavioară, dar măcar i-a scăzut temperatura și nu mai are febră. Deci totul pare sub control în cazul nostru”.