Lidia Buble mărturisește că a fost jignită din cauza religiei sale: „Eu sunt foarte mândră de ceea ce sunt”

Invitată în cadrul emisiunii Teo Show, Lidia Buble a vorbit cu sinceritate despre momentele dificile prin care a trecut în copilărie, mărturisind că adeseori era jignită și criticată din cauza religiei sale.

Cântăreața a mai vorbit și despre relația cu frații săi, declarând că deși era un copil rebel, întotdeauna avea grijă de aceștia.

„Trebuie să recunosc că am fost un copil foarte năzbâtios, care prefera să ia o mamă de bătaie, dar care să facă întotdeauna ce-și dorește și ce-i place și am avut o plăcere, eram ca o cloșcă, îmi apăram frații, credeam că eu sunt puternică și că pot să le duc pe toate.

Artista a mărturisit și că de multe ori a fost bullied din cauza aspectului fizic. Cu toate acestea, nu a fost niciodată afectată de comentariile negative, fiind extrem de împăcată cu modul în care arată.

„Eu am mai spus asta și am tot repetat, eu am aflat că am nasul mare atunci când am intrat în industria muzicală și nu înțelegeam la fiecare piesă pe care o lansam, fiecare videoclip, fiecare poză eram jignită pe tema asta.