Andreea Bănică se confruntă cu probleme de sănătate: „Nu mă pot mișca”

Andreea Bănică se confruntă cu probleme de sănătate. Timp de două săptămâni, vedeta a fost nevoită să își petreacă mai mult timpul în pat, din cauza unei accidentări suferite la picior. Artista nu a explicat exact cum s-a întâmplat, dar cu siguranță această problemă de sănătate a afectat-o în activitățile sale obișnuite.

Recent, vedeta a făcut pe contul personal de Instagram o serie de declarații cu privire la problemele de sănătate cu care se confruntă.

„Hai, gata! Prea m-am obișnuit cu binele! Nu știu când, cum am pățit-o, însă două săptămâni m-am pricopsit cu gheata asta! Nu știu dacă se vede tristețea pe fața mea însă da, sunt tristă când mi se întâmplă ceva și nu mă pot mișca, deplasa așa cum o fac de obicei. Ei bine, am pățit-o fără să fi căzut, să mă fi lovit… ci pur și simplu din dorința de a face lucruri pe care în mintea mea doar eu știu să le fac mai bine! 14 zile m-am pricopsit cu orteza asta și cred că ar trebui să îmi iau și un baston sau cârjă pentru că altfel îl voi băga și pe dreptul într-o orteză. Chinul naibii să mergi așa… S-a dus naiba și sportul meu… Zi cu soare vă doresc!”, a transmis Andreea Bănică.

Deși este tot timpul o prezentă remarcabilă și face eforturi pentru a fi în formă maximă, vedeta a recunoscut la un moment dat că de un singur lucru îi este teamă. Artista a dezvăluit anul trecut într-un interviu că ceva o sperie foarte tare: după două nașteri, ea a fost diagnosticată cu diastază abdominală.

„Am o diastază abdominală cu care mă lupt de foarte mulți ani, cu siguranță ea nu se mai retrage, probabil că, dacă aș fi știut asta la prima naștere, aș fi făcut niște exerciții în sensul acesta, se face kinetoterapie, însă au trecut foarte mulți ani de când am născut-o pe Sofia, am născut și a două oară, deci nu se mai poate rezolva decât cu operație. Nu sunt pregătită, pentru că mie îmi e frică de tot ce înseamnă operație și cred că sunt bine așa, slavă Domnului, fac sport. M-am obișnuit cu ea, e o mică burtă pe care o văd eu mai mult, mă deranjează uneori, însă nu sunt adepta operațiilor, să mă operez atât de repede cum fac toate fetele. Îmi este teamă de ce s-ar putea întâmpla în urma unei astfel de operații, anestezie, am doi copii acasă, vreau să îi cresc și nu vreau să am ceva probleme ulterior: infecții, mă gândesc la orice. Așa am fost eu tot timpul cu o teamă din asta foarte mare”, a spus vedeta pentru revista VIVA!.