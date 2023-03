Andreea Bănică, dezvăluiri inedite despre relația cu soțul ei, Lucian Mitrea: „Minciuna are picioare scurte”

Andreea Bănică și Lucian Mitrea au clădit o viață de familie împreună și pare că nu există nimic și nimeni care să le poată distruge ceea ce au construit în peste 15 ani de căsnicie. Într-un interviu pentru FANATIK, cântăreața abordează pentru prima dată un subiect delicat: presupusele infidelități care i-au fost atribuite soțului său, Lucian Mitrea.

Chiar și după mai multe acuzații de infidelitate, Lucian Mitrea a rămas în ochii Andreei Bănică soțul perfect și același bărbat de care s-a îndrăgostit când era încă o copilă. Într-un interviu recent, artista dezvăluie ce i-a spus lui Lucian când i-a fost oferit inelul de logodnă și ce nu ar tolera niciodată la bărbatul de lângă ea.

„Crede-mă că pe mine nu m-a afectat nici măcar o clipă, o clipă nu am crezut ceva, o clipă soţul meu nu mi-a dat vreun semn. Din moment ce noi am fost mai toată viaţa împreună, când ar putea şi unde să se ducă. Este şi un tip foarte deştept care ştie foarte bine ce are lângă el, ştie foarte bine că femeie ca mine nu mai găseşte. De când mi-a dat inelul de logodnă, i-am spus ‘dacă eşti pentru mine, eşti pentru mine şi atât’.

Totodată, Andreea Bănică a dezvăluit că de multe ori a fost întrebată ce ar face dacă ar afla că soțul ei este infidel. Artista a declarat că nu are cum să anticipeze o reacție și nu știe ce ar face într-o astfel de situație dacă nu s-a confruntat cu una.

„Mi s-a mai pus întrebarea ‘ce ai face dacă ai fi înşelată’, nu am de unde să ştiu, nimeni nu are de unde să ştie, pentru că doar în momentul ăla vei simţi ceva, nu ai cum să prezici. Într-adevăr presa a scris de multe ori, dar ei n-au fost niciodată în locul meu, în viaţa mea, să vadă, să ştie, să simtă. Când eşti un om înşelat simţi nişte lucruri, totul iese la iveală la un moment dat cât ai fi de bun mincinos. Oricine simte 100% dacă este înşelat, la un moment dat, mai târziu sau mai devreme. Minciuna are picioare scurte pentru mine, de asta nici nu am ştiut să mint vreodată, imediat mă prinzi şi îţi dai seama că te mint. Nici nu m-a interesat vreodată să mint, eu sunt corectă şi onestă. Şi asta i-am spus şi lui, că nu există minciună într-o viaţă de cuplu, nu pot să tolerez minciuna, bătaia, abuzurile, băutura, nu pot să tolerez nişte lucruri de genul acesta, pentru că ştie şi el foarte bine unde ne-am cunoscut şi cum eram, şi cu atât mai mult nu ar face lucruri de genul acesta.„