Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, surprinși în ipostaze romantice

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Artista și partenerul ei formează un cuplu solid și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Noah.

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, se iubesc la fel ca în prima zi și își arată mereu afecțiunea atunci când au ocazia. Pe lângă povestea de dragoste pe care o trăiesc, cei doi formează o echipă pe cinste și în plan profesional, soțul artistei fiind și managerul ei. Recent, cântăreața și partenerul ei au plecat într-o escapadă la munte, la Poiana Brașov.

Artista i-a ținut la curent pe fani cu activitățile pe care le face împreună cu familia ei în vacanță. După ce au mers pe pârtie, au avut parte și de câteva momente de relaxare. Fanii au fost surprinși să vadă o imagine cu Andreea Bănică și soțul ei în ipostaze pasionale în piscină.

„Băieții mei nu au nici o treabă cu frigul!!! Este ireal cum stau ei afară la -10 C în piscina încălzită iar mie mi-au înghețat toate 🤣

Am ajuns în Poiana Brașov pe la 11.30, ne-am luat în primire apartamentul superb apoi am fugit la schi pentru că Noah avea ora de la 13.00. De la 16.00 numai în piscine am stat iar la un moment dat părul lui Lucian făcuse țurțuri 🤣

Cred că vom cădea lați pe lângă pat că eu sigur nu mai nimeresc patul. După atâtea ore în piscină am luat toate saunele la rând să mă încălzesc🙈 Gata pe ziua de azi, de mâine dimineață la schi! Vă dau un pont: este zăpadă multă, nu este aglomerat deloc🤪, nu vom sta la cozi imense cum se întâmplă în vacanțe🤦🏽‍♀️ totul este pe relax iar soțul merită un pupic”, a transmis Andreea Bănică pe Instagram.