Alexia Eram, despre complexele din copilărie: „Mai plâng din cauza acestui lucru”

Alexia Eram este apreciată de către comunitatea ei pentru sinceritatea cu care abordează diferite subiecte. Tânăra împărtășește des cu urmăritorii de pe rețelele de socializare momente din viața ei personală, dar și profesională.

Alexia Eram a fost invitată în podcast-ul găzduit de Radu Țibulcă, iar cu această ocazie a a vorbit despre complexele pe care le-a avut în copilărie. Tânăra a povestit că a fost victima bullying-ului, și a dezvăluit cum a fost marcată de ceea ce i s-a întâmplat la o vârstă fragedă.

„M-a complexat chestia asta și chiar mai plâng din cauza acestui lucru. Când eram mică niște prietene, de fapt niște prietene pe care le am și acum, pentru că atunci când sunt mici, copiii sunt sadici, s-au pus într-un cerc și cântau: „Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă.” Eu nu eram grasă. Eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase. Cred că eram destul de mică când mi s-a întâmplat chestia asta și m-a marcat. Am slăbit 10 kilograme anul trecut și mă simțeam la un moment dat foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune, care nu cred că este doar din copilărie, așa sunt eu în general perfecționistă, să rămân perfectă non-stop, să fiu țiplă”, a povestit Alexia Eram.