Cum se menține în formă Lidia Buble. Trucurile la care apelează pentru a-și păstra silueta

Când vine vorba de viața ei personală, Lidia Buble a ales să o păstreze cât mai departe de lumina reflectoarelor. În ciuda faptului că fanii ei sunt curioși să afle dacă artista este sau nu implicată într-o relație, ea a precizat cu mai multe ocazii faptul că preferă ca acest lucru să rămână un mister, semn că își dorește să fie discretă cu viața ei amoroasă.

Lidia Buble este însă foarte deschisă în alte aspecte ale vieții sale, atunci când vine vorba despre proiecte profesionale, dar și când vorbește despre trucurile la care apelează pentru a se păstra în formă maximă.

„Dacă de mică am fost sportivă, cred că, și în momentul de față, am o disciplină bine pusă la punct. Am grijă să mănânc sănătos, să îmi fac rutina de îngrijire facială pentru a fi, mai tot timpul, cu tenul aerisit și curat, am reînceput ședințele la sală și, de nelipsit în programul meu, masajul cu bambus. În plus, am o energie și doză mare de a-mi surprinde publicul cu și prin muzica mea, încât e un MUST să fiu în cea mai bună formă a mea”, a spus Lidia Buble, în exclusivitate pentru Spynews.ro.