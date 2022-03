Lidia Buble, adevărul despre viața ei amoroasă! Reacția lui Răzvan Simion la apariția vedetei în emisiunea sa

Lidia Buble a revenit în atenția publicului, după o pauză de două săptămâni care i-a îngrijorat pe fani. După ce a apărut prima dată la Radio Zu pentru a-și promova noua piesă, artista a ajuns și în emisiunea fostului iubit, Răzvan Simion. Cântăreața a uimit și cu o schimbare radicală de look. Dacă fanii erau obișnuiți cu buclele blonde, în stil retro, acum Lidia Buble arată complet diferit.

Schimbarea a fost observată și de prezentatorii de la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani' de la Antena 1. Artista a mărturisit că avea de gând să își facă această schimbare de look de mult timp, însă nu avusese curaj până acum.

„Mă gândeam de un an de zile să facă schimbarea asta de look, dar probabil că nu am avut curajul. Mi-am deschis Instagramul, dar am lipsit două săptămâni. Mi-a zis cineva că atunci când merg la TV parcă mă spovedesc”, a spus vedeta.