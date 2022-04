Laura Giurcanu, dezvăluiri despre colegii din echipa Faimoșilor, după ce a părăsit competiția Survivor

Laura Giurcanu a fost eliminată de la Survivor săptămâna trecută, după un parcurs memorabil în competiție. Fosta concurentă din echipa „Faimoșilor” s-a remarcat încă din primele săptămâni prin spiritul de luptătoare și atitudinea pozitivă. Cu toate acestea, aventura ei din Dominicană s-a încheiat și a fost așteptată acasă de familie și prieteni.

Laura Giurcanu a vorbit acum deschis despre relația cu cei care i-au fost colegi în echipa Faimoșilor, spunând într-un interviu acordat PRO TV și cine este persoana care a dezamăgit-o, dar făcând precizări și despre relația cu TJ Miles.

„Au fost trei luni absolut superbe de care m-am bucurat la maxim în fiecare secundă (…) Sunt foarte împăcată cu tot ce s-a întâmplat pe insulă. Au fost momente în care ne era atât de foame, dar am spus de la început că nu vreau să mă plâng. Știam de la început că am plecat la Survivor. Nu dormisem niciodată în aer liber până în momentul ăla”, a povestit Laura Giurcanu la PRO TV.

„Am fost mai dezamăgită de lucruri care s-au întâmplat după. Cătălin Zmărăndescu a spus niște lucruri pe care eu personal, real, nu le-am înțeles. Eu nu știu despre ce vorbea. Nici măcar nu știu dacă merită în punctul ăsta să mai am o conversație cu el. El când a plecat era ok cu mine. A fost șocant să ajung acasă și să văd ce a spus. Cu Cătălin am vorbit înainte să iasă și mi-a spus să ieșim vara asta, să ne întâlnim familiile…”, a mai declarat Laura Giurcanu în același interviu.

În ceea ce privește relația de colegialitate avută cu TJ Miles pe durata competiției, dar și unele presupuneri făcute de foști membri ai echipei care au părăsit cu mult înainte competiția, Laura Giurcanu a avut o poziție foarte fermă.

„Nu înțeleg creierul care a născut lucrurile astea. Ca să ai o strategie trebuie să ai un scop, eu nu am avut. Am ajuns în punctul în care am ajuns în competiție pentru că, în afară de mine și Elena, nu au avut niciun fel de capabilitate atletică. Nu strategia sau manipularea ne-a adus în punctul ăla, ci faptul că eram cele două Faimoase care intrau de 3-4 ori pe traseu. Eu cu TJ nu mai petrecusem timp împreună de 3 săptămâni în momentul în care s-a întâmplat ruptura pe care ați văzut-o voi”, a explicat Laura Giurcanu.

În ceea ce îi privește pe toți concurenții de la Survivor România, Laura Giurcanu a avut câteva cuvinte pentru fiecare: „Tonciu: a greșit emisiunea, Zmără: un luptător, CRBL: un hipster, Elena: curaj Emil: culoare, Mari: descoperire de sine, Marian: un copil de 40 de ani, Natalia: veselie, Otilia: o fată ok, Radu Itu: pălărierul nebun, Robert: nu l-am cunoscut suficient, Roxana: eu credeam că este puternică, cerebrală și mișto, dar am văzut contrariul, TJ: e un om OK: show, Xonia: o fată mișto”, a fost caracterizarea Laurei Giurcanu în emisiunea La Măruță.

FOTO: Instagram

