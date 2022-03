Câte kilograme a slăbit Cătălin Zmărăndescu în cele 10 săptămâni de participare la Survivor

10 săptămâni! Atât s-a scurs de la momentul în care Daniel Pavel a coborât cu un elicopter și i-a anunțat pe membrii celor două triburi că distracția s-a încheiat și este vremea pentru cea mai puternică aventură a vieții lor. De atunci, totul a devenit mai dificil, iar implicarea lor mai mare. Unii au părăsit competiția, alții s-au alăturat. Toți au un singur gând: că pot fi următorul SURVIVOR!

Însă, pentru Cătălin Zmărăndescu competiția s-a încheiat, după ce voturile celor de acasă au decis că este momentul ca acesta să părăsească Survivor, el fiind nominalizat spre eliminare alături de TJ Miles și Mari Fica. Sportivul a fost șocat la aflarea veștii că este eliminat din show, la fel și o bună parte dintre colegii lui și dintre adversarii din echipa Războinicilor.

După ieșirea din competiție, sportivul a decis să împărtășească cu fanii care îl urmăresc pe rețelele de socializare și un videoclip care arată transformarea sa fizică incredibilă după cele 10 săptămâni de concurs. Cătălin Zmărăndescu a declarat la începutul competiției că este conștient că este unul dintre cei mai corpolenți membri ai echipei, având 114 kilograme și, pe parcursul emisiunii, a spus în nenumărate rânduri că simte și vede că a slăbit considerabil.

Și, într-adevăr, transformarea este incredibilă, căci în cele 10 săptămâni, sportivul a slăbit peste 15 kilograme.

„89 de kilograme am, frate! Și am venit cu 114. Doamne, nu cred”, a spus sportivul, după care a mai completat: „Cântarul nu minte. M-am cântărit abia astăzi după ce două zile am mâncat ca spartul. Că așa este după Survivor România, doar la Pro TV”.

„Asta e, mă întorc acasă, la familia mea. De când a început competiția asta am fost singur. Am rămas același om, doar că am devenit mai răbdător și mai înțelegător. Nu o să uit prea ușor această experiență, mi-o voi aduce aminte și le-o voi povesti copiilor, nepoților. Baftă, faimoși! Baftă, războinici! Am învățat aici că prieteniile se nasc în timp, în ani de zile. Am încredere în oameni, e un defect de-ale mele. Sper să nu mai am la fel de multă încredere și în viitor. Cu siguranță Matilda, fetița mea, va înțelege că nu cei mai buni câștigă, nu întotdeauna cei mai buni ajung în vârf. Viața e formată din eșecuri, câștiguri, trăiri, bucurii, suferințe, doar de noi depinde ce facem, cum facem ca să trecem peste ele”, a declarat Cătălin Zmărăndescu la aflarea veștii că părăsește competiția.