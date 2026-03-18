La ce show-uri TV vor să participe Oana Moșneagu și Vlad Gherman. Sunt emisiuni populare și îndrăgite de public

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Oana Moșneagu a vorbit deschis despre căsnicia cu soțul ei, Vlad Gherman, și despre regulile stabilite în relația lor.

Oana Moșneagu, despre relația cu Vlad Gherman

Oana Moșneagu a recunoscut că ea și Vlad Gherman și-au stabilit responsabilitățile pe care fiecare le face în casa lor. Actrița și actorul, care de curând a apărut alături de fosta lui logodnică, Cristina Ciobănașu, se susțin reciproc.

„Nu avem o împărțire foarte clară sau foarte bine organizată în casă, deși sunt anumite lucruri pe care le face aproape exclusiv el, cum ar fi să ducă gunoiul, și anumite lucruri pe care le fac aproape exclusiv eu, cum ar fi să spăl hainele. În rest, cel care are mai mult timp liber sau mai multă energie încearcă să preia cât mai mult din responsabilitățile casei. Sunt momente în care unul face mai puțin, altul mai mult”, a spus Oana Moșneagu pentru tvmania.ro.

Conform sursei citate, Asia Express și Power Couple sunt cele două formate de televiziune de la Antena 1 în care Oana Moșneagu ar accepta să participe alături de soțul ei, Vlad Gherman.

În același interviu, Oana Moșneagu a vorbit despre posibilitatea ca ea și Vlad Gherman să își mărească familia. Actrița și soțul ei nu vor să pună presiune pe ei pentru a face acest pas și așteaptă momentul potrivit.

„Întrebarea asta este una dintre cele mai sensibile atunci când vine vorba de un cuplu care încă nu are un copilaș. Părinții noștri deja sunt bunici, pentru că atât fratele meu, cât și sora lui Vlad au copii, dar, într-adevăr, sunt foarte dornici să-i facem și noi bunici. O să vină, probabil, și acest moment și, atunci când vor ști ei, puteți fi siguri că o vor afla și fanii noștri.”

Vlad Gherman, despre finanțele familiei

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil în 2024. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie. Pe 2 iunie 2024, actrița și actorul s-au căsătorit religios.

Întrebat cum sunt gestionați banii în familie, Vlad Gherman a explicat că el și soția sa preferă o abordare echilibrată, bazată pe parteneriat. Cei doi au atât proiecte comune, cât și activități separate care le aduc venituri, însă nu au stabilit niciodată ca unul dintre ei să administreze singur bugetul familiei.

„Cel mai bine, din punctul meu de vedere, este să fie un „jumi-juma.” Noi, din fericire, suntem și norocoși: avem tot felul de proiecte în desfășurare, avem și campanii în online care merg, avem venituri și împreună, pentru că avem și campanii comune, dar și separate. Niciodată nu s-a pus problema”, a declarat Vlad Gherman pentru Spynews.ro.

Vlad Gherman a mărturisit că, personal, preferă să își asume rolul de a contribui mai mult financiar, însă subliniază că acest lucru nu este o regulă și nici o competiție între el și partenera sa de viață.

„Eu, ca bărbat, tot ce pot să spun e că, evident, prefer să plătesc eu mai des, să aduc eu mai mulți bani în casă. Asta nu înseamnă că e o competiție între noi, înseamnă că mie îmi place să trag mai mult de mine și să mă forțez să produc mai mult. E o chestie pe care vreau să mi-o asum. Cred că niciunui bărbat nu i-ar plăcea să știe că femeia câștigă mai mult; se simte prost. Noi ne-am asumat și perioade din astea.”

Vlad Gherman a precizat că veniturile lor au variat de-a lungul timpului, existând perioade în care Oana Moșneagu a câștigat mai mult, dar și momente în care situația s-a inversat. Cu toate acestea, diferențele nu au generat tensiuni în cuplu, deoarece ambii privesc banii ca pe o resursă comună.

„Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine financiar decât îmi mergea mie, dar și perioade în care s-au schimbat rolurile și tot așa. Ce e important e că noi niciodată nu avem discuții pe tema asta, nu există: banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii tăi, sunt banii noștri. Întotdeauna când ne gândim la orice investiție, orice vrem să facem, acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm, niciodată nu s-a pus problema că tu dai atât, eu dau atât; nici nu contează”, a adăugat Vlad Gherman.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro