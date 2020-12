Kylie Jenner, atacată de activiștii de mediu

Sesiunea de cumpărături din acest weekend a lui Kylie Jenner a fost întreruptă de protestele unor activiști de mediu. Vedeta în vârstă de 23 de ani a fost surprinsă într-un magazin Montcler de pe Rodeo Drive din Beverly Hills. Aceasta purta o ținută lejeră, compusă dintr-o pereche de jeanși și o geacă scurtă gri, pe care a accesorizat-o cu o poșetă într-o nuanță deschisă de albastru, cu un lanț auriu supradimensionat. De asemenea, cu această ocazie, Kylie și-a dezvăluit și noul look. Protagonista reality show-ului Keeping Up With the Kardashians și-a vopsit recent părul roșcat.

Kylie a folosit ieșirea din spate a magazinului, însă cu toate acestea, mașina sa a fost înconjurată de un grup de activiști de mediu, care au început să scandeze. Potrivit unei înregistrări obținută de TMZ, unul dintre aceștia a criticat-o pe Kylie, spunându-i: „Să îți fie rușine! Ești un monstru! Să îți fie rușine că susții industria de blănuri!”.

Demonstrația activiștilor a început însă în altă parte, aceștia strigând lozinci tuturor oamenilor care se aflau într-un centru commercial din zonă. Chiar dacă la momentul incidentului Kylie nu purta o haină de blană, vedeta a fost surprinsă în trecut cu o astfel de piesă vestimentară. De asemenea, aceasta a preferat să nu răspundă acuzelor venite din partea protestatarilor.

În luna ianuarie a acestui an, Kylie a stârnit o adevărată controversă cu o imagine pe care a publicat-o pe contul său de Instagram. Aceasta purta o pereche de papuci Louis Vuitton confecționați din blană de nurcă. Postarea a fost făcută la puțin timp după ce vedeta a vorbit despre incendiile din Australia și despre cum o mulțime de animele mor din cauza lor. Ulterior, Kylie a donat un milion de dolari pentru eforturile de salvare a incendiilor din Australia.

De asemenea, în luna martie, aceasta a mai donat un million de dolari pentru a-i ajuta pe cei afectați de pandemia de coronavirus.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro