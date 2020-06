Kendall Jenner vorbește despre scandalul legat de imaginea editată pentru mișcarea Black Lives Matter

Foarte multe celebrități, precum Ariana Grande, Jennifer Lopez, Michael B. Jordan și multe altele, au ieșit în stradă să protesteze pentru a susține mișcarea Black Lives Matter, iar rețelele de socializare au documentat tot protestul.

În același timp, o imagine cu Kendall Jenner de la proteste a început să circule pe Internet, iar la scurt timp după, fanii săi au sesizat ceva în neregulă cu imaginea. În fotografie, Jenner purta un outfit negru casual, o mască neagră de protecție pe față și ținea o pancartă cu textul „BLACK LIVES MATTER”, fotografie în care se poate vedea umbra ei în spate, dar fără urmă de pancartă.

I hate that shes getting slammed for something she didnt do!! Its an edit pic.twitter.com/cT5gdgaTLC — monica jones (@monmon_jones) June 6, 2020

Fanii săi au început imediat să comenteze că imaginea este editată și că modelul nu protesta de fapt. „Știm că este dificil să fii faimoasă și să sprijini fiecare mișcare, însă în loc să pierzi timpul editând imaginea, puteai pur și simplu să semnezi o petiție sau să faci un video în care vorbești despre situație și despre organizațiile care merită sprijinite”, a comentat un user de pe Twitter. „Putem pur și simplu să anulăm toate celebritățile în acest moment”, a comentat altul.

Un alt user a subliniat faptul că nu există umbra pancartei. „Din umbra ta lipsește și umbra pancartei @KendallJenner? Photoshop la cel mai înalt nivel. Sunt prea leneși să participe la un protest așa că preferă să falsifice…”

La scurt timp după, Jenner a intrat pe Twitter ca să lămurească situația, explicând că imaginea editată nu îi aparține și că nu ea a postat așa ceva. „Această imagine este photoshopată de către altcineva. EU NU AM postat așa ceva”, a comentat starul Keeping Up With The Kardashians.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20 — Kendall (@KendallJenner) June 6, 2020

Deși Kendall Jenner nu a fost văzută la niciun protest, aceasta a susținut persoanele de culoare și a promis că se va educa mai mult pe subiect pentru a deveni un aliat mai bun. „Am stat foarte mult să mă gândesc în aceste ultime zile. Mă simt furioasă și rănită ca mulți alții. Nu voi înțelege personal niciodată frica și durerea prin care trece comunitatea de culoare în fiecare zi, însă știu că nimeni nu trebuie să trăiască constant cu frică”, a spus ea.

„Înțeleg privilegiul meu de persoană albă și promit că voi continua să mă educ despre cum pot ajuta mai mult. Să ne dezlănțuim pe platforme nu poate fi singurul lucru pe care să-l facem pentru a repara sistemul, trebuie să luăm o reală inițiativă și nu pe social media”, a continuat aceasta.

Jenner a concluzionat mesajul său sentimental prin a spune că „adevărul care va fi mereu auzit este că BLACK LIVES MATTER”, a mai adăugat Kendall Jenner.

