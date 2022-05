Kate Moss a depus mărturie în procesul de defăimare intentat de Johnny Depp împotriva lui Amber Heard

În urmă cu câteva săptămâni, Amber Heard a menționat-o pe Kate Moss, fosta iubită a lui Johnny Depp, în timpul procesului de defăimare pe care actorul l-a intentat împotriva ei. Aceasta a vorbit la momentul respectiv despre un episod intens ce a avut loc între Depp și sora sa, Whitney. Actrița din Aquaman a declarat în fața juraților că s-a temut că fostul său soț o va împinge pe scări pe Whitney, mai ales fiindcă auzise un zvon conform căruia Johnny îi făcuse același lucru și lui Kate Moss în perioada în care formau un cuplu.

Pentru a clarifica situația, Kate Moss a depus ieri mărturie în cadrul procesului prin intermediul unei conferințe video. Fostul model a negat acuzațiile lui Amber Heard, mărturisind că Depp „nu m-a împins, lovit sau aruncat pe scări niciodată.” Aceasta a povestit că ea și Johnny Depp se aflau într-o vacanță în Jamaica și că în timpul sejurului a alunecat pe scări, iar actorul i-a oferit îngrijire medicală.

„Ieșeam din cameră, iar Johnny a părăsit camera înaintea mea. Fusese o furtună și când am ieșit din cameră am alunecat pe scări. M-am lovit la spate. Am țipat pentru că nu știam ce mi s-a întâmplat și aveam dureri. El s-a întors repede să mă ajute, m-a dus în camera mea și mi-a oferit îngrijiri medicale”, a declarat Kate Moss.