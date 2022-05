Liam Payne și Maya Henry s-au despărțit din nou. Cei doi și-au anulat logodna

Liam Payne și Maya Henry nu mai formează un cuplu, a anunțat un reprezentant al cântărețului pentru PEOPLE. Potrivit publicației, cei doi s-ar fi despărțit pentru a doua oară în urmă cu o lună.

În plus, ieri au apărut pe rețelele sociale mai multe imagini în care fostul membru al formației One Direction ține în brațe o altă femeie. Potrivit Page Six, aceasta ar fi Aliana Mawla, un model american și ambasadoarea brand-ului FashionNova. Chiar dacă Maya nu a oferit nicio declarație oficială în legătură cu despărțirea de Liam, aceasta a scris un comentariu la imaginile în care cântărețul apare alături de o altă femeie.

„Îmi iubesc toți fanii, dar vă rog încetați să îmi trimiteți poze cu logodnicul meu îmbrățișat de o altă femeie. Nu sunt eu și e destul de greu să știu că s-a întâmplat asta și fără să văd. Gata”, a scris ea.

O sursă apropiată a declarat că cei doi s-au despărțit în luna aprilie a acestui an și că mesajul modelului nu face decât să inducă lumea în eroare.

„Liam și Maya nu mai sunt împreună și s-au despărțit acum mai bine de o lună. Comentariile Mayei în care îl descrie pe Liam ca fiind logodnicul ei sunt neadevărate și derutante”, a spus sursa pentru Daily Mail.

Zvonurile conform căruia fostul membru al trupei One Direction și Maya Henry ar forma un cuplu au apărut pentru prima dată în august 2018, la scurt timp după ce artistul s-a despărțit de Cheryl, alături de care are și un băiețel în vârstă de patru ani. Cu toate acestea, cei doi și-au oficializat relația de-abia un an mai târziu, în septembrie 2019, iar în august 2020, Liam a și cerut-o de soție pe Maya. Relația celor doi nu a durat prea mult, despărțindu-se în iunie 2021.

Payne nu a dat foarte multe detalii despre motivul care a dus la ruptura dintre el și Maya, însă a mărturisit că „nu mai eram cea mai bună versiune a mea. Pot să spun cu sinceritate că mă simt mai bine acum că am ieșit din relație. Nu m-am simțit bine pentru ce am făcut, dar trebuia să se întâmple. Știu că este cea mai banală metodă de a spune că așa e cel mai bine pentru amândoi… dar pur și simplu așa simt. Sper că e fericită”.

Cu toate acestea, două luni mai târziu, cei doi au fost văzuți din nou împreună în St. Tropez. În plus, în martie Payne a declarat pentru PEOPLE că e în continuare logodit cu Maya.

„E în continuare logodnica mea. Suntem în continuare împreună și suntem foarte, foarte fericiți în acest moment. Probabil nu am fost niciodată atât de fericiți”, declara acesta.

Foto: Arhiva ELLE

