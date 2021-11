TOP 10 cele mai bogate celebrități britanice până în 30 de ani

Revista britanică Heat a publicat lista anuală a celor mai bogate persoane din Marea Britanie care au 30 de ani sau sunt chiar mai tinere și dețin averi impresionante. Așa cum probabil te aștepți, starurile care se află constant în lumina reflectoarelor sau în topurile muzicale ocupă primele locuri, însă te lăsăm să le descoperi și pe restul.

1. Ed Sheeran

Pentru al treilea an la rând, Ed Sheeran se află în topul clasamentului celor mai bogate celebrități din Marea Britanie. Cântărețul și compozitorul în vârstă de 30 de ani a doborât numeroase recorduri muzicale. Shape of You este cea mai difuzată melodie pe Spotify, iar turneul său, Divide, a fost considerat de mare succes, generând încasări totale de 775,6 milioane de dolari. În 2019 se vorbea că artistul avea o avere de 170 de milioane de lire sterline, însă acum este de 323 de milioane de dolari.

2. Harry Styles

Harry Styles a făcut parte din trupa One Direction, una dintre cele mai cunoscute formații de băieți. Cântărețul ar trebui să fie recunoscător fostei sale trupe pentru o parte considerabilă din câștigurile sale. Însă, el își construiește încet propria avere prin cariera sa solo, dar și prin rolurile în diverse pelicule. De asemenea, el este și unul dintre ambasadorii Gucci, devenind muza lui Alessandro Michele, directorul de creație al celebrei case de modă. Averea lui Harry Styles ajunge la 107 milioane de dolari.

3. Little Mix

Membrele trupei Little Mix au demonstrat că, într-adevăr, după ce câștigi diferite show-uri de talente, viața ți se poate schimba în mod semnificativ. La un deceniu după ce au câștigat X Factor, formația a avut un succes incredibil, vânzând peste 60 de milioane de discuri. Deși Jesy Nelson, una dintre membre a părăsit trupa, Perrie Edwards (28 de ani), Jade Thirlwall (28 de ani) și Leigh-Anne Pinnock (30 de ani) au continuat în acest domeniu. Însă, dincolo de muzică, ele se bucură de succes și pe social media. Averea lor este de 89,9 milioane de dolari.

4. Niall Horan

Și Niall Horan, în vârstă de 28 de ani, a fost în trupa One Direction și a reușit să se descurce foarte bine și după acea perioadă. Majoritatea câștigurilor sale se datorează fostei trupe, însă el s-a concentrat și pe o carieră solo și a produs două albume. De asemenea, s-a implicat și în afaceri, mai exact în brand-ul Gym+Coffee, ca investitor și consilier cu scopul de a sprijini activitatea acestuia și de a-l face cât mai cunoscut la nivel internațional. A fondat și Modest! Golf Management, o companie în domeniul golfului. Averea lui ajunge la 77 milioane de dolari.

5. Cara Delevingne

Cara Delevingne a arătat că poate fi și model, dar se poate implica și în afaceri. În 2018 se afla în topul celor mai bine plătite modele din lume realizat de Forbes, ocupând locul 10 și câștigând în acel an 10 milioane de dolari. A defilat pentru Burberry, Chanel, Moschino, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Stella McCartney și nu numai și a jucat în filme blockbuster, cum ar fi Suicide Squad, Valerian and the City of Thousand Planets și Anna Karenina. Cara Delevingne este și investitoare într-un start-up de wellness sexual, Lora DiCarlo, dar și consilieră pe partea de creație pentru acesta. În vârstă de 29 de ani, Cara Delevingne are o avere de 70 de milioane de dolari.

6. Louis Tomlinson

Și Louis Tomlinson s-a numărat printre cei care au făcut parte din formația One Direction. Cântărețul în vârstă de 29 de ani își concentrează atenția asupra carierei solo, iar în ianuarie 2020 și-a lansat albumul de dubut, Walls. În urma concertului său digital din decembrie 2020, s-au vândut peste 160.00 de bilete. Încasările de atunci au fost direcționate către organizații caritabile. Cu toate acestea, are o avere de 63 de milioane de dolari.

7. Liam Payne

La fel ca Louis Tomlinson, și Liam Payne, în vârstă de 28 de ani, se bucură de o avere de 63 de milioane de dolari. Și el a fost în trupa One Direction, iar în 2017 a lansat un album de debut. În 2021 a înregistrat piesa oficială pentru filmul de animație Ron’s Gone Wrong și și-a împrumutat vocea pentru un personaj.

8. Dua Lipa

Considerată cea mai în vogă artistă a momentului, nu ar trebui să ne surprindă faptul că o regăsim și pe Dua Lipa, în vârstă de 26 de ani, în această listă. Piesele ei se află în mod constant în topurile muzicale, așa că este de la sine înțeles că are și o avere pe măsură. Pe lângă muzică, a defilat și pentru Versace, reușind să atragă privirile multora. Averea ei ajunge la 58 de milioane de dolari.

9. Zayn Malik

Zayn Malik a fost primul care a plecat din One Direction. După ce a părăsit trupa în 2015, în anul următor a lansat primul său album solo, Mind of Mine, și a ocupat primul loc în topurile zilnice iTunes în mai mult de 70 de țări. Datorită acestui album, Zayn, care acum are 28 de ani, a devenit primul artist masculin solo britanic, după George Michael, al cărui album de debut s-a clasat în topul Billboard. Averea lui este de 51 de milioane de dolari.

10. Sam Smith

O parte considerabilă din veniturile lui Sam Smith vine de la hit-uri precum Stay With Me. Turneul său mondial care a încasat peste 84 de milioane de dolari nu este deloc de ignorat. Smith are 29 de ani, iar averea pe care o are ajunge la aproximativ 50 de milioane de dolari.

Citește și:

TOP 10 cei mai bogați actori în 2021

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia, Hepta, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro