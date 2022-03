Kate Beckinsale, mândră de fiica ei. Care e motivul și cum arată astăzi Lily Mo Sheen

Kate Beckinsale le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare cât de mândră este de fiica ei. Actrița a lăudat-o pe Lily Mo Sheen pentru rolul pe care îl interpretează în filmul The Unbearable Weight of Massive Talent, regizat de Tom Gormican, și care a avut recent premiera în cadrul festivalului South by Southwest (SXSW).

Kate Beckinsale a publicat pe contul personal de Instagram o serie de imagini de la premieră, printre acestea regăsindu-se și o fotografie cu fiica ei, Lily Mo Sheen, pe covorul roșu. Actrița a scris și un mesaj alături de aceste imagini prin intermediul căruia vorbește despre cât de mândră este de realizarea fiicei sale.

„Sunt atât de mândră de tine, @lily_sheen. Copilul meu frumos, genial este în acest film fantastic, electric, dinamic și amuzant. Ea o joacă pe fiica lui Nicolas Cage, în timp ce Nicolas Cage îl interpretează pe Nicolas Cage. Filmul este uimitor și toată lumea este minunată, dar evident că ea este preferata mea”, a transmis Kate Beckinsale.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

Lily Mo Sheen a vorbit pentru USA Today despre acest rol, dezvăluind cu ocazia asta că nu credea că va trece peste prima zi de filmare. Ea a adăugat că a fost minunat să o aibă pe mama ei alături la premiera peliculei. „Am vrut ca ea să vadă asta. Mi-am dorit să îi știu părerea și sunt fericită că a venit și că a fost alături de mine în această experiență.”

Lily Mo Sheen este fiica pe care actrița Kate Beckinsale o are alături de fostul ei partener, actorul Michael Sheen. Cei doi au fost împreună din 1995 până în 2003.

Lily Mo Sheen nu este la prima experiență în actorie. Ea a interpretat versiunea mai tânără a mamei sale în Underworld: Evolution și în Everybody’s Fine.

Kate Beckinsale a declarat în trecut că fiica ei a petrecut destul de mult timp pe platourile de filmare, iar asta pentru că ea și Michael Sheen erau implicați în diverse proiecte. Văzând cum este atmosfera, Lily Mo Sheen și-a dat seama atunci că nu se simte în largul ei alături de alte staruri de la Hollywood și că nu este neapărat interesată de o carieră în industria cinematografică, însă iată că lucrurile s-au schimbat.

Într-un interviu din 2017 pentru Hello!, Kate Beckinsale a spus despre fiica ei că „este foarte independentă și știe ce vrea să facă, așadar, sperăm că va avea întotdeauna parte de sprijinul nostru în orice ar face, dar cred că își va construi singură propriul drum.”

Foto: Profimedia

