Kanye West, cea mai șocantă apariție publică de până acum

Kanye West ne-a obișnuit până acum cu aparițiile lui care reușesc să șocheze pe toată lumea. Însă, cele mai recente fotografii cu rapper-ul în vârstă de 44 ani i-au pus pe gânduri pe fanii acestuia.

Kanye West a fost suprins de către paparazzi în Veneția, acolo unde a participat la o nuntă. Artistul a susținut un show surpriză, iar pe lângă melodiile lui deja cunoscute, a interpretat și două piese de pe albumul său lansat recent, Donda. Potrivit TMZ și Complez, este vorba despre nunta lui Alexandre Arnault, vicepreședintele executiv Tiffany & Co. El s-a căsătorit cu partenera sa, Géraldine Guyot, o femeie de afaceri și fondatoarea unui brand de accesorii high-end, D’Estrëe.

Cei doi au avut parte și în vara anului 2021 de o ceremonie, în Paris, alături de câțiva invitați. La nunta celor doi din Veneția au fost prezente și alte celebrități, precum Beyoncé, alături de soțul său, Jay-Z, și Pharrell Williams. Alexandre Arnault este fiul lui Bernard Arnault, președintele grupului LVMH.

În imaginile surprinse de paparazzi, se poate observa că rapper-ul poartă o mască albă, care îi acoperea aproape toată față. La nuntă se pare că acesta a purtat o altă mască, însă gri.

Kanye West era îmbrăcat într-un outfit complet de la Balenciaga și a integrat în ținuta sa și cizmele până la genunchi din colecția lansată de Balenciaga în colaborare cu Crocs.

Recent, Kanye West a reușit să își schimbe legal numele. Un judecător de la Curtea Superioară din Los Angeles a aprobat solicitarea acestuia. Pe 24 august, West a depus actele necesare pentru schimbarea legală a numelui.

Kanye West și-a dorit să i se spună Ye, dar și ca acesta să fie numele lui și în acte. În documentele obținute de publicația People, West invoca „motive personale” pentru petiția sa și nu a oferit și alte explicații. Până acum nu se știe dacă această hotărâre va afecta afacerile pe care rapper-ul le are sau procesul de divorț cu Kim Kardashian.

CONȚINUT VIDEO ELLE

În 2018, West anunțase pe Twitter că își va schimba numele de scenă în Ye, după lansarea albumului omonim. Într-un interviu acordat la vremea aceea, a spus că Ye este nu numai o prescurtare a numelui său, ci și un cuvânt cu semnificație religioasă pentru el. „Cred că este cuvântul cel mai des folosit în Biblie, iar în Biblie înseamnă „tu”, a spus West despre titlul albumului său. „Deci eu sunt tu, sunt noi, suntem noi. Am trecut de la Kanye, care înseamnă singurul, la Ye, o reflexie a binelui nostru, a răului nostru, a confuziei noastre, a tot.”

the being formally known as Kanye West

I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018