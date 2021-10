Nunta lui Jennifer Gates: cât a costat, ce a purtat mireasa și ce reguli au respectat invitații?

Nunta lui Jennifer Gates, fiica de 25 de ani a lui Bill Gates, a fost un eveniment fastuos, care a costat două milioane de dolari, și pentru care fiecare dintre cei 300 de invitați a trebuit să facă dovada că s-a vaccinat și că a fost testat negativ în acea zi. Ceremonia și petrecerea au avut loc la casa miresei din North Salem, New York, iar aceasta s-a căsătorit la scurtă vreme după anunțarea divorțului dintre celebrii săi părinți.

La nunta lui Jennifer Gates cu Nayel Nassar a cântat trupa Coldplay, iar mireasa a purtat trei rochii, cea principală fiind creată de Vera Wang, o preferată a celebrităților când vine vorba despre alegerea unei rochii cu adevărat specială. Mireasa a povestit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în organizarea evenimentului în plină pandemie, dar și în timpul divorțului dintre părinții săi: „A fost un an dificil, atât pentru noi toți, cu pandemia, dar și pentru familia noastră. Dar dragostea noastră reciprocă a fost constantă. Faptul că am putut să ne sărbătorim nunta alături de cei mai apropiați prieteni și de familie a fost un vis devenit realitate.”, a declarat aceasta.

Planurile pentru nunta lui Jennifer Gates au mers înainte în vreme ce mireasa a continuat să participe la cursurile facultății de medicină pe care o urmează, iar soțul său, călărețul Nayel Nassar, s-a pregătit pentru Jocurile Olimpice, la care a participat sub steagul Egiptului. Evenimentul, care a inclus o ceremonie religioasă și una civilă, a fost pus la cale de Marcy Blum. Gates a povestit și că a cerut tuturor invitaților să fie vaccinați și testați: „Am luat această decizie și le-am pus la dispoziție măști. Ne simțim incredibil de norocoși că am reușit să fim alături de cei dragi în siguranță. Știm că nu toți sunt la fel de norocoși, mai cu seamă că pandemia continuă să afecteze comunități întregi în SUA și în întreaga lume.”

Ceremonia religioasă de la nunta lui Jennifer Gates a avut loc vineri seara, iar marea petrecere a avut loc sâmbătă. Bill Gates a dansat alături de fiica lui pe piesa Can You Feel the Love Tonight, iar primul dans al acesteia cu soțul ei a avut drept fundal muzical piesa Yellow Lights, compusă de Harry Hudson, prieten al cuplului. Duminică, petrecerea de nuntă s-a încheiat cu un brunch pentru apropiați.

„Ceremonia a fost oficiată de un prieten de familie, iar noi ne-am scris singuri jurămintele. A fost un moment cu adevărat special și intim”, a mai povestit Jennifer Gates.

Foto: Instagram

