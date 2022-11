Jessie J, dezvăluiri despre avortul spontan suferit: „Durerea este o călătorie atât de ciudată și personală”

Jessie J este îndurerată de pierderea copilului ei, la un an după ce a suferit un avort spontan. Artista în vârstă de 34 de ani a postat pe Instagram un mesaj referitor la această perioadă, recunoscând în fața celor 12 milioane de urmăritori ai săi că „încă doare”.

Artista a publicat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram, în care a vorbit despre cea mai dificilă perioadă din viața ei. În urmă cu un an, vedeta a suferit un avort spontan, iar acum, Jessie J le-a povestit internauților că se gândește la durerea prin care trec femeile care au suferit o astfel de tragedie.

„Acum un an, mi s-a spus că bebelușul meu nu mai are bătăi de inimă. Cu toate acestea, pot spune povestea acum fără să plâng, am descoperit și încă descopăr toate aspectele pozitive pe care mi le-a oferit această experiență. Încă doare și toată ziua m-am gândit la toate femeile, bărbații și familiile care au trecut prin asta de nenumărate ori și la cât de incredibil de puternici sunt. Durerea e o călătorie atât de ciudată și personală. Timpul ajută, dar nu dispare niciodată cu adevărat. Trimit iubire și putere inimii oricui a trecut sau trece prin asta acum. Și micuțului meu îngeraș. Te simt peste tot. Mai ales astăzi”, a scris ea în postare.