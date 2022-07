Potrivit mai multor surse din presa internațională, Jennifer Lopez și Ben Affleck s-ar fi căsătorit în secret în Las Vegas în acest weekend.

Știrea a fost confirmată pentru TMZ de mai multe surse apropiate cuplului, iar cei de PageSix susțin că au obținut o copie a certificatului de căsătorie eliberat sâmbătă, 16 iulie, de Clark Country, certificat pe care se află numele complete ale celor doi, Benjamin Géza Affleck și Jennifer Lynn Lopez, fapt care ar demonstra că cei doi s-au căsătorit.

Jennifer Lopez și Ben Affleck nu au confirmat, dar nici nu au infirmat până acum știrea potrivit cărora s-ar fi căsătorit.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au anunțat logodna în aprilie

În luna aprilie a acestui an, Jennifer Lopez a anunțat logodna cu Ben Affleck printr-un scurt videoclip transmis fanilor prin newsletter-ul ei, On The JLo, clip în care vedeta apare cum se uită cu adorație la un inel cu diamant verde.

„Ești perfect”, spune Lopez în clip în timp ce pe fundal se aude muzica romantică.

Jennifer Lopez, mesaj emoționant pentru Ben Affleck într-un omagiu de Ziua Tatălui

Celebra cântăreață și actorul s-au reîntâlnit după 20 de ani de când formau un cuplu, iar acum sunt de nedespărțit. Cum Ziua Tatălui este o sărbătoare specială în Statele Unite ale Americii, artista nu a putut lăsa evenimentul să treacă fără a spune cât este de recunoscătoare pentru dragostea partenerului ei, dar mai ales pentru cât de mult îl admiră în rolul de părinte.

Jennifer Lopez a postat un mesaj adorabil pe rețelele de socializare, alături de un colaj cu fotografii și videoclipuri de cuplu. Cântăreața a transmis pe Instagram că se bucură cel mai mult că a văzut în ultimul an, cel puțin, că Ben este un tată foarte devotat și iubitor, iar modul în care se poartă atât cu copiii lui, cât și cu ai vedetei, a cucerit-o complet.

„Am avut un loc în primul rând pentru a vedea cum ești tată de mai bine de un an și nu am văzut niciodată un tată mai consecvent, mai iubitor și mai altruist. Și asta nu doar față de proprii tăi copii, ci și față de ai mei fără obligații. Te prezinți și îi pui întotdeauna pe ei pe primul loc. Ești afectuos și implicat în fiecare moment în care ei sunt cu tine și, sincer, este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am văzut vreodată.”, a transmis J.Lo.

Acest mesaj emoționant a fost însoțit de fotografii cu Ben alături de cei doi copii ai ei și ai lui Marc Anthony, Emme și Max. Ben împarte, de asemenea, custodia copiilor Violet, Seraphina și Samuel cu fosta soție Jennifer Garner, care susține relația actorului cu artista. În aprilie, o sursă a declarat pentru E! News că Jennifer Garner este fericită pentru relația fostului partener și pentru că este un om împlinit alături de o „influență pozitivă asupra lui”.

