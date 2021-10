Jennifer Lopez și Ben Affleck au atras toate privirile cu cea mai recentă apariție pe covorul roșu

Jennifer Lopez și Ben Affleck demonstrează că au o relație tot mai solidă. Zilele trecute, au fost prezenți la premiera din Manhattan a filmului The Last Duel, în care Affleck joacă alături de Matt Damon, Adam Driver și Jodie Comer.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au impresionat cu apariția lor de pe covorul roșu. Artista în vârstă de 52 de ani a purtat un top dintr-un material strălucitor și o fustă cu talie înaltă asortată, de la Hervé Leger. Ținuta a completat-o cu sandale cu toc, un clutch supradimensionat Tom Ford și cercei aurii. În ceea ce îl privește pe Affleck, el a purtat un costum bleumarin Ralph Lauren, o cămașă albă și o cravată neagră.

Așa cum ne-au obișnuit până acum, Jennifer Lopez și Ben Affleck nu s-au sfiit să își arate afecțiunea în public.

Filmul The Last Duel este regizat de Ridley Scott, iar scenariul este semnat de Matt Damon, Ben Affleck, Nicole Holofcener. Din distrubuția acestei drame istorice mai fac parte Adam Driver și Jodie Comer. Damon și Affleck au mai lucrat împreună la un scenariu, fiind vorba despre filmul Good Will Hunting din 1997.

De când și-au reluat relația, Jennifer Lopez și Ben Affleck au mai fost prezenți pe covorul roșu, mai exact la Festivalul de Film de la Veneția, din luna septembrie.

Recent, Ben Affleck a dezvăluit că este extrem de fericit în relația cu Jennifer Lopez și că traversează o perioadă extrem de bună a vieții sale. „Sunt foarte fericit. E o perioadă foarte fericită din viața mea. Viața e bună”, a spus Ben Affleck la premiera filmului The Tender Bar.

Aceasta a fost a doua declarație pe care actorul a făcut-o cu privire la relația sa. Într-un interviu acordat publicației Adweek, acesta a vorbit despre Jennifer Lopez, declarând că artista este o adevărată sursă de inspirație pentru oamenii din întreaga lume. „Sunt șocat de efectul pe care Jennifer îl are asupra lumii. Eu, cel mai mult, pot face filme care să emoționeze lumea. Jennifer a inspirat grupuri masive de oameni să simtă că au roluri importante în această țară.”

Ben Affleck a adăugat: „Acesta este un efect pe care puțini oameni de-a lungul istoriei l-au avut, pe unii dintre ei nu îi voi cunoaște niciodată, dar există o persoană alături de care pot sta și o pot admira cu respect.”

Ben Affleck are trei copii, pe Violet, Seraphine și Samuel, cu fosta lui soție, în timp ce Jennifer Lopez îi are pe gemenii Emme și Max cu fostul său soț, Marc Anthony

