Jennifer Lopez, aluzie la fostul său soț, Ben Affleck, în timpul unui concert din Las Vegas

Jennifer Lopez a avut o reacție neașteptată pe scenă, după ce a interacționat cu un fan pe nume „Ben”.

Jennifer Lopez a avut un moment spontan și plin de umor în timpul rezidenței sale din Las Vegas, care a fost interpretat de fani drept o aluzie subtilă la fostul ei partener, Ben Affleck.

Artista susține în prezent o serie de concerte sold out la Caesars Palace. În timpul unui show recent, Jennifer Lopez a interacționat direct cu publicul, iar un moment în particular a atras atenția, conform DailyMail.com.

După ce a observat un fan din public, artista a spus: „Putem să-l aducem aici sus? Da, tu!”.
Potrivit DailyMail.com, în momentul în care l-a întrebat cum îl cheamă, fanul a răspuns „Ben”, iar reacția ei a fost imediată: a exclamat un „ugh” sonor, înainte de a izbucni în râs. Momentul a fost rapid asociat de public cu relația sa încheiată cu Ben Affleck.

Jennifer Lopez a depus actele de divorț de actorul Ben Affleck în august 2024, chiar în ziua în care ar fi aniversat doi ani de la a doua lor căsătorie. Decizia a venit după luni de speculații privind tensiunile din relația lor.

Jennifer Lopez, declarații oneste despre divorțul de Ben Affleck

Jennifer Lopez a spus că a trebuit să „accepte ceea ce s-a întâmplat” după divorțul de Ben Affleck. Artista a declarat recent în cadrul emisiunii Nightline că a pus totul pe pauză după separare.

„A trebuit să opresc totul și mi-am luat un an liber. Am anulat turnee”, a declarat Lopez, referindu-se la anularea turneului ei This Is Me… Live Tour.

„Am decis pur și simplu să stau acasă și să mă confrunt cu ceea ce s-a întâmplat, fără să fug de asta prin muncă, printr-o altă persoană sau prin orice altceva, doar să stau și să accept situația”.

Vedeta a adăugat că, pe lângă faptul că a încercat să proceseze tot ce a trăit, copiii ei, Max și Emme, care au împlinit recent 18 ani, au devenit prioritatea sa absolută după despărțirea foarte mediatizată de Affleck.

„Aveam nevoie să fiu acasă cu copiii mei”, a spus ea, adăugând că adolescenții au fost „prioritatea în acea perioadă. Ajunsesem într-un punct în care mă întrebam: Ce se întâmplă cu tine? Pentru că nu puteam da vina pe altcineva. Nu cred că acolo se află lecția. Așa că am vrut cu adevărat să mă înțeleg pe mine însămi”.

În altă parte a interviului pentru Nightline, Jennifer Lopez a dezvăluit că este „fericită” și că se bucură în prezent de viața de femeie singură. Întrebată dacă „iese la întâlniri pe bandă rulantă”, vedeta a râs și i-a spus lui Chang: „Nu! Doamne ferește, nu vreau să stric nimic!”.

Întrebată la ce anume s-ar putea referi când spune „să stric”, Jennifer Lopez a explicat că îi place foarte mult viața ei așa cum este acum. „Este atât de frumos în acest moment. Sunt foarte fericită”, a spus ea. „Este minunat. Mă simt foarte bine acum”.

„Și asta era partea care mă speria când eram mai tânără. Nu știam dacă pot face asta”, a spus ea despre ideea de a fi singură. „Întotdeauna mi-a fost teamă de asta”. Vedeta a mai declarat că, deși nu are o relație în prezent, este „înconjurată de iubire”.

„Sunt mama unor absolvenți care merg la facultate”, a spus ea despre gemenii săi, Maximilian și Emme Maribel. „Sunt o showgirl, o artistă de divertisment și o actriță. O antreprenoare. Și sunt fericită. Sunt fericită. Și sunt sănătoasă. Și sunt recunoscătoare”.

