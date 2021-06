Jennifer Aniston dezvăluie secretul siluetei sale perfecte

Jennifer Aniston are 52 de ani și arată absolut impecabil. Probabil că mereu te-ai întrebat cum reușește să își păstreze aceeași siluetă pe care o avea acum aproape 30 de ani în serialul Friends. Ei bine, filosofia generală a actriței se bazează pe echilibru. Chiar dacă în mare parte are o alimentație extrem de sănătoasă, bazată pe fructe și legume organice, își dă voie să mănânce ocazional și alimente mai puțin permise într-o dietă, precum paste sau pâine.

Ce face însă mai exact pentru a avea o formă fizică de invidiat? Iată care sunt principalele trucuri la care apelează: pilates, intermittent fasting și suplimente cu colagen. În plus, actrița a dezvăluit pentru cel mai recent număr al revistei People și că sare întotdeauna peste micul dejun.

„Fac intermittent fasting cumva natural, pur și simplu pentru că nu sunt o persoană căreia să îi placă micul dejun. Beau o ceașcă de cafea și iau colagen”, a mărturisit Jennifer. Aceasta a adăugat și că suplimente de colagen pe care le consumă o ajută pentru a avea o piele mai frumoasă, unghii și articulații mai puternice, dar și o mai bună rezistență la sport.

Însă, la capătul zilei nu este vorba despre o dietă draconică, ci despre moderație. „Îmi dau voie să mănânc paste sau un sandviș. Toată lumea se teme de pâine, dar mie nu îmi mai e frică. Atât timp cât totul este făcut cu moderație.”

În ceea ce privește activitățile fizice, Aniston adoră să alerge și să practice pilates. Însă, în ultimul timp a trebuit să renunțe la sport din cauza unei accidentări pe care a suferit-o în toamna anului trecut. „În octombrie mi-a cedat spatele. Am făcut un antrenament intens, iar apoi, într-o zi, am încercat să mă ridic și nu am mai putut. Am căzut pe podea și am ajuns la spital pentru un RMN.”

Recent, actrița a reînceput să practice pilates, despre care spune că este o formă de activitate fizică care „îți lucrează corpul într-un mod foarte blând. Dar încă nu pot alerga, și iubesc asta. O să încep să reintroduc asta treptat în antrenamente”, a concluzionat Jennifer Aniston.

