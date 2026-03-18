Irina Fodor dezvăluie cum au reușit ea și soțul ei, Răzvan Fodor, să gestioneze clipele dificile din relație: „Am trecut prin toate, ca orice cuplu”

Irina și Răzvan Fodor au întâmpinat de-a lungul relației lor de cuplu mai multe clipe grele, iar recent prezentatoarea TV a dezvăluit cum le-au făcut față.

Irina Fodor, despre greutățile din căsnicia cu soțul ei

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor a vorbit deschis despre greutățile de care au avut parte ea și soțul ei în relația lor. Prezentatoarea și Răzvan Fodor au apelat la umor pentru a gestiona mai ușor momentele tensionate din căsnicie.

„Umorul ne-a scos din situații tensionate de nenumărate ori. E super-puterea familiei noastre. Dacă poți râde împreună, ai deja jumătate din problemă rezolvată”, a spus Irina Fodor pentru VIVA!

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu solid, iar experiențele mai puțin plăcute le-au consolidat relația.

„Normal, o căsnicie trebuie consolidată constant, nu crește din pământ, din iarbă verde, mai ales că, invariabil, traversează și perioade mai dificile. Diferite probleme de sănătate, programul de filmări care ne ține departe, hopuri financiare, am trecut prin toate, ca orice cuplu, nu am fost feriți de ele. Dar revin la răspunsurile de mai sus: noi știm că formăm o echipă puternică împreună și ne și dorim unul altuia prezența. Cel mai bine funcționăm când suntem doi, indiferent de ce ne pregătește viața.”

Irina Fodor recunoaște că soțul ei nu este o persoană siropoasă, dar este atent și empatic cu privire la nevoile ei.

„Răzvan nu e siropos, dar e foarte atent și foarte empatic. Are o intuiție absolut extraordinară și știe când am nevoie de afecțiunea lui, de o vorbă bună sau de o glumă care să mă scoată din gânduri apăsătoare, iar asta e tot ce îmi trebuie. Și mai știe că îmi plac florile, așa că îmi cumpără fără vreo ocazie, în mijlocul săptămânii, de exemplu. Ocaziile oficiale le ratează, de cele mai multe ori.”

Irina Fodor, despre diferențele dintre ea și soțul ei

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor a vorbit deschis despre dinamica relației cu soțul ei, Răzvan Fodor, mai ales că între ei există o diferență de vârstă de 13 ani.

Din mărturisirile făcute de Irina Fodor, reiese faptul că ea și partenerul ei de viață sunt două persoane diferite. Răzvan Fodor este mult mai afectuos decât soția lui, afirmă aceasta. Irina Fodor a subliniat faptul că de la el a învățat să își manifeste diferit limbajul iubirii.

„Răzvan este iubitor peste măsură. El nu are măsură în asta. E prea multă dragoste și iese mereu din spațiul ăla. Dă pe dinafară, ceea ce este minunat, pentru că eu nu sunt neapărat la fel. El m-a învățat cum e și cu iubirea asta mare și tot nu am reușit să învăț. Nu mă plâng. Eu încă învăț să iubesc așa de pasional, adică la nivelul la care știe să o facă el. Eu o fac pe interior, dar nu știu să o arăt”, a povestit Irina Fodor, la podcastul Danei Rogoz.

Răzvan Fodor, despre decizia de a avea un singur copil

Răzvan și Irina Fodor vorbesc destul de rar despre fiica lor, Diana, iar adolescenta și-a exprimat recent dorința de a nu mai apărea în postările pe care părinții ei le fac pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, cei doi împărtășesc ocazional detalii despre relația pe care o au cu fiica lor, fiind cunoscut faptul că Diana petrece mai mult timp cu tatăl ei, în special în perioada în care Irina Fodor filmează pentru emisiunile Asia Express și Chefi la cuțite.

Răzvan Fodor a povestit într-un interviu acordat recent că relația dintre el și fiica sa nu este doar una de tată-fiică, ci mai degrabă una de prietenie.

„Aia e cea mai șmecheră prietenie, din punctul meu de vedere, cum să nu existe prietenie. Relația tată-fiică trebuie să se impună din start, dar, dincolo de treaba asta, e vorba de prietenie. Vorbim orice, iar mai nou, cu fiica mea împart gusturi muzicale”, a spus Răzvan Fodor pentru Spynews.ro.

Foto: Arhiva ELLE

