Giulia Anghelescu, despre planurile de sărbători: „Reușim să ne strângem cu toții”

Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, se cunosc de peste 17 ani, iar recent au împlinit 10 ani de căsnicie. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și au împreună doi copii.

Giulia Anghelescu a vorbit recent despre planurile pe care le are de sărbători. Vedeta a dezvăluit faptul că ea și familia ei vor petrece acasă Crăciunul. Cu ocazia asta, cântăreața a spus și care sunt schimbările pe care ar vrea să le facă în ceea ce privește stilul ei de viață.

„De Crăciun vom sta acasă pentru că eu am de gătit pentru toată familia, nu doar eu, că am și ajutoarele mele, dar, în principiu, masa de Crăciun va fi la noi acasă și ne bucurăm că e primul an, după vreo trei-patru ani, în care reușim să ne strângem cu toții. Ăsta este singurul plan. Eu doresc, că acum sunt la dietă, să slăbesc îndeajuns, încât să pot să mănânc mult cozonac. Aș mai da jos câteva kilograme, dar le dau fix până când apare cozonacul în peisaj. Soțului, de exemplu, îi place așa de mine. Normal că îi place. Cum și mie îmi place de el cu niște kilograme în plus, deci… Dar nu mi-a zis nimeni nimic. Toată lumea zice că sunt eu nebună. Dar nu, sunt convinsă că se poate și mai bine”, a declarat Giulia Anghelescu pentru cancan.ro.