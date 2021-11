Gina Pistol, primele declarații după ce a revenit la Antena 1: „Am avut o senzație ciudată…”

Așa cum le promisese fanilor în urmă cu câteva luni, Gina Pistol a revenit pe platourile de filmare, a dezvăluit o primă imagine și a făcut și primele declarații.

Fanii care au urmărit-o de-a lungul anilor în producțiile Antena 1 Chefi la cuțite și Asia Express au asaltat-o de-a lungul ultimelor luni cu întrebări cu privire la întoarcerea ei în televiziune. Ea a renunțat, pentru o vreme, la muncă, pentru a da naștere fiicei sale la începutul primăverii, dar acum este pregătită să revină la muncă. Gina Pistol și partenerul său, Smiley, au devenit părinți în luna martie a acestui an, Pistol dând naștere unei fetițe, numită Josephine Ana Maria.

Aceasta a publicat pe rețelele de socializare câteva imagini direct de pe platourile de filmare și le-a dezvăluit fanilor proiectul la care lucrează Este vorba despre filmările pentru câteva ediții speciale ale emisiunii „Chef la cuțite”, iar Gina Pistol va face, din nou, echipă cu jurații.

Mai mult decât atât, cei care vor concura în cele trei ediții speciale care vor fi difuzate pe 29, 30 noiembrie și 1 decembrie sunt vedetele care au participat la Asia Express.

„Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina Pistol.

Gina Pistol declarase în urmă cu câteva luni pentru publicația playtech.ro că va reveni pentru filmările următoarelor sezoane ale emisiunilor Asia Express și Chefi la cuțite. Pistol a fost înlocuită pentru sezonul al patrulea din Asia Express cu Irina Fodor.

„O să mă întorc din nou la filmări din sezonul următor. Îmi doresc acest lucru, normal”, a declarat vedeta. Ea nu a precizat și când urmează să reînceapă filmările, dar este cert faptul că, cel puțin în ceea ce privește competiția-fenomen Asia Express, filmările pentru sezonul al patrulea, Drumul Împăraților, s-au încheiat, urmând ca la finalul acestei săptămâni să aflăm și care este echipa câștigătoare a marelui premiu.



