Lidia Buble a revenit în țară de la filmările Asia Express. Ce mesaj a transmis fanilor?

Lidia Buble a revenit în țară, alături de ceilalți concurenți, după ce filmările pentru cel de-al patrulea sezon din competiția Asia Express s-au încheiat. Lidia Buble a postat și o primă imagine prin care își anunță fanii că s-a întors din escapada alături de sora sa, Estera Buble, în încercarea lor de a cuceri Drumul Împăraților, așa cum se numește acest sezon al concursului televizat.

Până când Lidia Buble s-a întors, aceasta și-a ținut la curent fanii cu ceea ce face frecvent, prin intermediul conturilor sale de pe rețelele sociale, care au fost gestionate de o persoană care a avut sarcina de a menține pagina de Instagram a vedetei activă – cu postări la fiecare două zile.

Imediat ce Lidia Buble a revenit în țară după experiența obositoare a competiției, aceasta s-a și pozat și a transmis un mesaj fanilor săi de pe Instagram. În imagine, Lidia Buble apare într-o ținută sport, părând ușor obosită, și alături de imagine a postat și un text prin care vedeta își exprimă dorul față de urmăritorii ei din social media.

„Iubirileee meleeeeeee❤️🤗🥰 S-a întors mama voastrăăă😜🤭👿 Ce faceți voooi? V-am lipsit?”, a scris Lidia în dreptul imaginii postate pe Instagram.

După ce Lidia Buble a revenit în țară, aceasta a postat și imagini alături de sora ei, Estera, cu care a făcut echipă la Asia Express. Înainte ca cele două să pornească în aventură, Lidia Buble declara că este optimistă că va câștiga, chiar, concursul, motivând alegerea de a face echipă cu sora ei astfel: „O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am să fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”.

Foto: Instagram

