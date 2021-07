Irina Fodor, dezvăluiri despre problemele de la Asia Express: „Este un sezon diferit și intens”

Irina Fodor, noua prezentatoare a reality show-ului Asia Express, a vorbit despre provocările și greutățile cu care atât concurenții, cât și echipa de producție se confruntă în timpul filmărilor.

„Toată lumea e într-o cursă. Adică toată lumea. De la producători la producătorii de joc, la producătorii de locații, la mine”, a povestit Irina Fodor în episodul 12 din Jurnal de Asia, difuzat de a1.ro.

„Turcia pe mine m-a uimit. Am bătut sute de kilometri, am mers prin locuri prin care nu cred că am fi ajuns altfel. Nu cred că își face nimeni o vacanță care să bifeze 50 de locuri diferite în Turcia. 7000 de kilometri. Trebuie să vă imaginați ce înseamnă 7000 de kilometri”, a mai completat Irina. „Este foarte greu (…) și sunt uimită în fiecare zi că pot duce cursa mai departe și mai departe”.

Irina Fodor a mai explicat și că soțul ei, Răzvan Fodor, i-a povestit despre aventurile prin care a trecut el când a fost concurent la Asia Express, însă ea nu și-ar fi imaginat că va fi atât de dificil. „Am trăit-o cu Răzvan. A încercat să-mi povestească tot ce își amintea. (…) Fiecare zi e cât o săptămână”.

În ceea ce privește eforturile pe care le depune echipa de filmare, Irina are numai cuvinte de laudă. „În spatele camerelor este la fel de multă muncă, așa cum e și în fața lor. Operatorii și reporterii aleargă evident cot la cot cu concurenții. Altfel cei de acasă nu ar putea să vadă, să simtă ce simt concurenții. Este un sezon diferit și intens pentru că e probabil cel mai lung traseu de până acum. Nu pot să cuprind în vorbe ce înseamnă proiectul ăsta și mai ales sezonul ăsta”.

În competiție au intrat anul acesta Lidia Buble și sora sa, Estera; Connect-R și Shift; Mihai și Elwira Petre; Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy; Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza; Alexandra Ungureanu și mama ei; Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, și Lorelei și Zarug. Însă care este cel mai bine plătit concurent dintre toți, care va beneficia la finalul concursului de o sumă frumoasă, după ce va fi nevoit să trăiască alături de partenerul de echipă cu doar un euro pe zi, să își caute cazare și să își asigure transport pentru a ajunge pe un loc fruntaș la destinațiile impuse și a putea să îndeplinească mai multe probe?

Ei bine, cel mai bine plătit concurent de la Asia Express, sezonul al patrulea, este Lidia Buble. Conform publicației Wowbiz, aceasta va fi recompensată cu 2.000 de euro pentru fiecare ediție a emisiunii, în vreme ce sora ei, Estera, cu care face echipă, va primi 800 de euro pentru fiecare două zile petrecute pe traseu.

Lidia Buble, cel mai bine plătit concurent Asia Express, declara, înainte de plecarea la filmări: „O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am să fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. (…) Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”.

