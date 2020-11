Gestul inedit făcut de Lidia Buble, după despărțirea de Răzvan Simion

Lidia Buble și-a surprins urmăritorii de pe Instagram, după ce le-a spus că este hotărâtă să urmeze mai multe ședințe pentru a-și îndepărta un tatuaj, care avea pentru ea o anumită semnficație.

Se pare că tatuajul despre care artista vorbește este unul pe care l-a făcut în 2015, în vremea ce forma un cuplu alături de Răzvan Simion, prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani” de pe Antena 1. „Am venit să-mi fac a treia ședință pentru îndepărtarea tatuajului aici, la clinică. Sunt foarte fericită, pentru că până acum am făcut abia două ședințe și deja s-a dus super, super mult și… fără cicatrici”, a spus Lidia Buble într-un InstaStory, cât timp de afla la ședința de îndepărtate a tatuajului.

Recent, Lidia Buble a vorbit cu sinceritate despre despărțrea de Răzvan Simion, mărturisind că: „Divorțul este ok. Despărțirea este ok. Să o iei de la capăt este ok. Să treci peste este ok. Ce nu este ok este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat”, a zis artista pe rețelele de socializare, semn că este pregătită să treacă peste.

În ceea ce privește relația actuală dintre Lidia Buble și Răzvan Simion, artista a mai spus că ei încă mai lucrează împreună, reușind să separe partea sentimentală de cea profesională. „Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională.

Lidia Buble și Răzvan Simion au format un cuplu timp de cinci ani. În luna iunie, acesta a confirmat public despărțirea de Lidia Buble, după ce s-au vehiculat destule zvonuri privind o posibilă separare între cei doi. „Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical”, declara prezentatorul TV la vremea respectivă.

Foto: Instagram

