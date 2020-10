Ce spun Lidia Buble și Cornel Ilie despre zvonurile privind o posibilă relație între ei

Lidia Buble și Cornel Ilie, solistul trupei VUNK, au lansat recent piesa „Vino, du-te”, compusă de către Cornel în perioada stării de urgență. După lansarea ei, zvonurile privind o posibilă relație între cei doi nu au întârziat să apară, mai ales că Lidia s-a despărțit de Răzvan Simion, iar Cornel a anunțat că divorțează de soția lui.

Cornel Ilie a publicat o fotografie pe contul de Instagram, al cărui mesaj este „There is no „right time”, there is just time & what you choose to do with it”, care se traduce în „Nu există timpul potrivit, există doar timp și ceea ce alegi să faci cu el”, întărind astfel faptul că el și Lidia Buble ar forma un cuplu.

Acum câteva zile, Lidia Buble și Cornel Ilie au fost invitați în emisiunea „Vorbește Lumea” de pe Pro TV, ocazie prin care au spus adevărul despre aceste zvonuri. „Nu, nu avem o relație. Avem o piesă, un cântec, atât”, a spus Cornel Ilie. „Avem o relație de prietenie. Nu e prima dată când se scrie că am o relație cu vreun artist cu care am colaborat. Noi avem o relație de prietenie și atât. Suntem gemeni, practic știm totul unul despre celălalt”, a adăugat Lidia Buble.

În luna iunie, Răzvan Simion a anunțat public că el și Lidia Buble s-au despărțit, după o relație care a durat cinci ani.

La începutul lunii septembrie, Cornel Ilie a dezvăluit pe contul său de Facebook că el și soția lui, Eliza Suditu, divorțează. Cei doi s-au căsătorit în 2015 și au împreună doi copii.

„Din „Poveste” a rămas „O veste”: De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul „divorț” să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt. Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire”, a scris Cornel Ilie pe Facebook.

