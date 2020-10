De ce nu își dorește Delia să aibă o carieră internațională

Delia se bucură de o carieră de succes în România și are o mulțime de fani care îi ascultă piesele și o urmăresc cu interes în proiectele de televiziune în care este implicată, precum X Factor și iUmor. Însă, de ce nu își dorește artista să aibă o carieră muzicală internațională? La întrebarea asta a răspuns Delia într-o serie de Instastories.

„Oricât de suficient ar suna, n-aș avea chef să o iau de la zero în nicio altă țară. N-aș avea chef să cutreier lumea în felul ăsta. Prefer să văd lumea relaxată. Îmi place sentimentul să nu mă știe nimeni. Tocmai de asta plec. Mă simt atât de bine așa. Neținând cont de faptul că e pandemie și momentan toate proiectele internaționale la început au un pic mai mult de suferit, imaginați-vă într-o lume normală, acum câteva luni, cam cât de greu e să stai din aeroport în aeroport, să o iei cu campaniile de promovare în toată lumea. N-aș avea forță să fac asta. E atât de bine să te bucuri de viață mult. N-aș avea răbdare. Nu mi-ar trebui asta”, a spus artista.

Delia a dezvăluit că, deși este conștientă de faptul că fiecare artist își dorește să aibă succes și în afara țării, ea nu și-a dorit niciodată asta. „Știu că e o chestie supremă la care visează orice artist, vrea să cucerească lumea, însă cumva știu cum e, chiar dacă n-am atins acest obiectiv și nici nu mi-am dorit vreodată, amplific treaba asta pe care am trăit-o aici în țară. Nu-i nevoie să duc chinul și viața aia, sacrificiul. Doar îmi imaginez. N-am nevoie să mă știe mai mulți oameni, am nevoie să mă cunoască cât mai puțini.”

Delia a spus că și-a dorit o vreme să cucerească tot, însă în timp a scăpat de acest orgoliu. „Cumva am scăpat de orgoliul ăsta pe care l-am avut cred că la 20 și ceva de ani, să cuceresc tot. Cred că e mult mai sănătos și ai mai mult timp. Mi se pare din ce în ce mai mult că oamenii care au timp pentru ei sunt cu adevărat bogați.”

„Dacă vreodată se va întâmpla ca un cântec scris foarte bine să funcționeze la fel de bine și în afara granițelor, well done. Dar ca target, ca obiectiv de viață de acum încolo, nu am în cap decât să trăiesc frumos. (…) Un singur lucru avem de demonstrat în viața asta: că știm să trăim viața. Și că nu ne-a fost dată degeaba”, a adăugat Delia.

Foto: Facebook Delia

