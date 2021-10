Gestul făcut de Andreea Bălan și Tiberiu Argint după apariția zvonurilor că s-ar fi despărțit

Povestea de dragoste dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint ar fi ajuns la final și cei doi s-ar fi despărțit, susțin unele publicații de mondenități.

Conform surselor citate de acestea, despărțirea ar fi avut loc acum câteva săptămâni pe fondul unor neînțelegeri pornite de la faptul că sora lui Tiberiu Argint, Sonia Argint, i-ar fi luat un interviu lui George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. Mai mult, pare că la destrămarea relației a contribuit și modul în care Tiberiu Argint se comporta cu cele două fetițe pe care le are Andreea.

Gesturile făcute de cei doi pe rețelele de socializare vin să întărească aceste zvonuri. Atât Tiberiu Argint, cât și Andreea Bălan au șters toate pozele în care apăreau împreună și care erau postate pe rețelele de socializare. Mai mult chiar, ei nici nu se mai urmăresc reciproc pe rețelele de socializare, fapt ce pare să confirme despărțirea.

Nici Andreea Bălan și nici Tiberiu Argint nu au făcut până acum declarații cu privire la aceste zvonuri, în schimb cântăreața a ales să plece într-o vacanță, într-o zona mult mai caldă. Împreună cu cele două fetițe ale sale și mama ei, artista se află de câteva zile la un resort de lux în apropiere de Egipt. Cântăreața se bucură din plin compania familiei sale și le-a arătat fanilor imagini din escapadă.

Andreea Bălan a confirmat abia în luna mai a acestui an relația cu Tiberiu Argint, alături de care forma de un an unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Cântăreața și jurata emisiunii Te cunosc de undeva părea că este foarte fericită, după încercările prin care a trecut în ultimii ani. Aceasta a avut parte de complicații la nașterea celei de-a doua fiice ale sale, care ar fi putut să o coste viața, iar mai târziu s-a despărțit de actorul George Burcea, tatăl copiilor săi, lucru care a generat multiple speculații în presă despre natura conflictului între cei doi foști parteneri.

Cuplul a celebrat primul an de relație în vacanță în Dubai, una dintre cele mai luxoase destinații ale lumii, petrecând timp la plajă, la piscină sau în restaurantele din vârful celor mai înalte clădiri ale Emiratelor. Cântăreața a declarat că este fericită, mai cu seamă că este pentru prima dată când ajunge în această destinație. Tot de acolo Andreea Bălan și-a confirmat atunci relația, într-o declarație făcută pentru postul de televiziune Antena Stars. „Sunt foarte fericită de această vacanță în Dubai și de primul an împreună cu Tibi, sper la cât mai mulți. A fost un an minunat.”

Cea mai recentă fotografie cu cei doi împreună este din luna iunie a acestui an, când Andreea Bălan a împlinit 37 de ani. Tiberiu Argint a postat atunci pe contul său de Instagram, de ziua Andreei Bălan, o imagine care îi înfățișează, pentru prima dată, împreună, însoțită de o urare romantică.

„La mulți ani, iubita mea”, a scris Tiberiu Argint pe fotografia postată pe pagina sa de socializare de ziua Andreei Bălan. Vedeta a republicat imaginea în secțiunea sa de Instagram Stories, adăugându-i și o inimioară, în semn de mulțumire.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro