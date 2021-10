Viviana Sposub, declarații inedite despre relația cu George Burcea

În ultima perioadă au tot existat zvonuri conform cărora George Burcea și Viviana Sposub s-ar fi despărțit. Aceste speculații au fost alimentate de faptul că nu au mai fost văzuți împreună, însă în realitate au o relație din ce în ce mai solidă.

Viviana Sposub a vorbit într-un interviu pentru OK! Magazine despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de George Burcea. Concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a mărturisit că ea și partenerul ei nu se grăbesc să se căsătorească. „Având în vedere că mă simt atât de bine în relaţia asta, mă văd alături de George toată viaţa. Dar nu cred că este grabă! El mai are nişte treburi de rezolvat. Cred că Dumnezeu le rânduieşte pe toate fix cum este nevoie.”

George Burcea și Viviana Sposub au început să formeze un cuplu în urmă cu un an. Cei doi s-au cunoscut în cadrul show-ului „Ferma. Orășeni vs săteni” difuzat de PRO TV, iar relația au început-o la scurtă vreme după ce a început emisiunea. Vedeta a dezvăluit ce anume a simțit atunci când l-a întâlnit pe actor. „Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs „extorsiunea”. Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie.”

„Pot spune doar că relaţia noastră este o relaţie normală, sănătoasă, cu multă pasiune. Încercăm să ne bucurăm pe cât posibil de această chimie şi să rezolvăm cât mai repede şi cât mai frumos orice problemă sau discuţie apare vreodată între noi”, a adăugat Viviana Sposub pentru OK! Magazine.

În trecut, George Burcea a fost într-o relație cu Andreea Bălan. Cei doi s-au despărțit la începutul anului 2020. Artista a confirmat informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse la vremea respectivă mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Andreea Bălan și George Burcea au împreună două fetițe: Ella Maya și Clara.

Foto: Instagram

