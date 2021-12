Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, arată fabulos în lenjerie intimă la 3 luni de când a devenit mamă

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, și-a surprins fanii care o urmăresc pe Instagram cu o imagine în care apare în lenjerie intimă și trebuie să recunoaștem că și-a revenit spectaculos după naștere.

Modelul în vârstă de 29 de ani a devenit mamă pe 10 septembrie și le-a povestit în numeroase rânduri fanilor despre dorința ei de a reveni cât mai repede la silueta pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată.

Din acest motiv, Gabriela Prisăcariu a dezvăluit că, nemaiavând timpul necesar pentru a merge la sala de fitness, a preferat să își amenajeze acasă un loc unde poate face sport.

„Anul acesta Moș Crăciun a venit mai devreme. Știu că sunt proaspătă mămică, bebelușul are trei luni și nu îmi pot permite să stau în trafic. Îmi doresc foarte mult să ajung la sală. Nu am mai făcut sală de un an și trei luni. Am propria mea bandă. Ți-am luat locul în garaj, dar la vară o pun pe terasă. Gata! Du-te și vezi de copil”, i-a spus Gabriela Prisăcariu lui Dani Oțil, momentul fiind împărtășit cu cei care o urmăresc pe Instagram.