Dani Oțil, replică ironică la adresa Lidiei Buble: „La așa nas, doar nu era să vinzi cordeluțe de păr…”

Lidia Buble a fost invitată în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, iar Dani Oțil a avut o replică ironică la adresa artistei chiar de față cu Răzvan Simion, fostul ei iubit.

Lidia Buble a fost prezentă în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani” pentru a-și promova cea mai recentă melodie, „Extrapolăm”, pe care a lansat-o în urmă cu câteva zile și care se bucură deja de mare succes printre fanii artistei, clipul adunând sute de mii de vizualizări pe YouTube.

„Nu am reușit noi două să câștigăm Asia Express, însă cel mai important este că am reușit să câștigăm inimile oamenilor faini de la noi din țară și nu numai. Cel mai câștigată am fost că am reușit să petrec două luni alături de sora mea. Acesta a fost principalul motiv pentru care am acceptat să particip. Știam că asta e singura șansă să ne mai petrecem atât de mult timp împreună. Dacă nu ar fi fost Esti, probabil… din 11 frați aveam pe cine să aleg”, a spus artista în emisiune făcând referire la participarea ei în emisiunea Asia Express.