Flavia Mihășan, sfaturi pentru bărbații care vor să aibă un Crăciun liniștit alături de partenerele lor: „Un lucru care rămâne peste timp și despre care să vorbească…”

Asistenta TV i-a sfătuit pe bărbați și ce cadouri ar trebui să evite în această perioadă a anului.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Flavia Mihășan
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Flavia Mihășan este una dintre cele mai apreciate vedete de la Antena 1, făcând parte de ani buni din echipa emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Flavia Mihășan, sfaturi pentru bărbații care vor să aibă un Crăciun liniștit

Flavia Mihășan a povestit din propria ei experiență legată de perioada Crăciunului, oferind pe internet câteva sfaturi pentru bărbații care vor să aibă un Crăciun liniștit alături de partenerele lor.

„1. Nu iei niciodată un singur cadou. Indiferent cât este de scump acel cadou principal, mai iei și ceva pe lângă. Ideea este că trebuie să dureze cam 5-7 minute până deschide tot cadoul.
2. Cadoul trebuie să conțină și ceva strălucitor, iar aici nu mă refer la un glob, ci la o bijuterie. Ideea este să fie un lucru care rămâne peste timp și despre care să vorbească la cafea cu fetele”, a scris Flavia Mihășan, pe Instagram.

Asistenta TV i-a sfătuit pe bărbați și ce cadouri ar trebui să evite în această perioadă a anului.

„3. Pungile de cadouri sunt ok, dar dacă îți iei un pic de timp și împachetezi frumos cadoul, eforturile tale vor fi apreciate. Și cum tu nu ți dorești un Crăciun ok, ci wow, eu zic să cumperi fundița aia mare.
4. Sub nicio formă, cadoul ei de Crăciun nu are voie să fie ustensile de bucătărie. Astea se pot lua și sunt apreciate între 26 decembrie-13 februarie”, a adăugat asistenta TV.

De ce Flavia Mihășan refuză să participe la emisiunile reality show de la Antena 1

Într-un interviu acordat recent, Flavia Mihășan a recunoscut că a primit oferte de a participa la mai multe emisiuni de tip reality show care au loc la Antena 1, însă le-a refuzat.

„Am primit oferte, dar eu nu pot să plec departe de copii. Eu sunt foarte atașată de ei, plus că sunt control freak. Eu nu aș putea să știu că plec departe. Nu există așa ceva! Eu mă uit tot timpul la ce are în penar, sunt un pic obsedată. Deci nu există să plec atât de departe. Va trebui să crească ei un pic și dacă nu mă voi ramoli de tot (n.r. râde), poate voi merge. Dar nu, cât sunt ei micuți, nu pot să plec și nu vreau”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

În același interviu, asistenta TV a mărturisit că 2025 a fost un an foarte bun pentru ea, atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

„Chiar a fost un an plin din toate punctele de vedere și profesional și personal. Și cu copiii am trecut într-o altă etapă. Carol este în clasa zero la școală, deci foarte important anul acesta și cei care vor urma se pare că vor fi la fel de importanți, tot timpul sunt evenimente pe care le așteptăm. Tudor are 4 ani și jumătate și Carol are 6 ani și jumătate. Acum sunt la instituții diferite, adică fac 4 drumuri pe zi, dus și luat. E bine, e o schimbare foarte mare pentru Carol – clasa zero, deja trebuie să fie responsabil, avem discuții: mami, nu îți mai pierde în fiecare zi căciula, penarul, caietul! Dar suntem pe drumul cel bun”, a mai povestit ea.

Flavia Mihășan, despre cum i s-a schimbat viața de când este într-o relație cu Andrei Ciobanu

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează cel mai nou cuplu de vedete din showbiz-ul românesc. Asistenta TV și comediantul au confirmat recent că trăiesc o poveste de dragoste.

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. Asistenta TV a împărtășit pe Instagram o parte din schimbările apărute de când este într-o relație. Într-o notă amuzantă, Flavia Mihășan le-a dezvăluit urmăritorilor ei cum arată acum viața ei de când trăiește o nouă poveste de iubire. 

„Chestii care se întâmplă în viața ta când te cuplezi după 2 ani fără relație:
1. Chiar începe să ți se facă dor de prietena ta cea mai bună. De ce? Pentru că după ce ești obișnuită să vorbești timp de o oră pe zi la telefon și să vă vedeți de patru ori pe săptămână la cafea, puținul tău timp liber se duce către el că na, are și el nevoie de atenție.
2. Epilatul. Nu mai e o opțiune. Face parte din fiecare duș pentru că știți cum e… ieși la cină mai des, foarte des, nu ca înainte, când ieșeai de două ori pe an și atunci era fast food. Și da, încep să reconsider epilatul definitiv.
3. Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc. De la halat pufos și pijamale flaușate la compleuri care chiar se asortează, și care sunt așa, mai drăguțe.
4. Înainte chiar mă uitam la filme. Chiar știam cum se termină orice serial pe care îl începeam. Acum, întrebă-mă cum se termină orice episod… Habar n-am.”

Flavia Mihășan și-a păstrat umorul, iar în continuare a povestit despre ce a mai apărut nou în viața ei odată cu implicarea într-o relație.  

„Când eram singură, la mine în frigider, foarte mult spațiu. Aveam doar iaurțele, gustărele, piure de mere și tot ce au nevoie copiii. Brusc, acum am 7 tipuri de brânză, carne pentru grătar, două baxuri de bere, și ca idee, n-am mai mâncat carne de 16 ani, iar bere n-am băut niciodată, dar pentru mine viața este mult mai frumoasă așa, și în plus se pare că nu mai trebuie să duc gunoiul aproape niciodată și nici nu mai trebuie să car toate pungile de la supermarket, și am tot timpul gustări.”

Citește și:
Irina, fiica Dacianei Sârbu, contribuție importantă la afacerea mamei sale. Ce idee a avut adolescenta: „M-a ajutat și m-ajută în continuare'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Lily-Rose Depp și partenera ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi
People
Lily-Rose Depp și partenera ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au împodobit bradul împreună cu fiul lor. Cum a contribuit Tiago
People
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au împodobit bradul împreună cu fiul lor. Cum a contribuit Tiago
Adela Popescu și Radu Vâlcan l-au sărbătorit pe fiul lor, Andrei. Ce dorință specială a avut pentru ziua lui de naștere: "Nu a mai vrut..."
People
Adela Popescu și Radu Vâlcan l-au sărbătorit pe fiul lor, Andrei. Ce dorință specială a avut pentru ziua lui de naștere: "Nu a mai vrut..."
Bogdan Vlădău, confesiuni despre schimbările din viața lui după divorț. De ce nu ia în considerare mutarea din România: "Chiar dacă aș vrea..."
People
Bogdan Vlădău, confesiuni despre schimbările din viața lui după divorț. De ce nu ia în considerare mutarea din România: "Chiar dacă aș vrea..."
Ilona Brezoianu, despre experiența maternității. Cum se simte la câteva săptămâni de când a născut: "Am cearcăne până la genunchi"
People
Ilona Brezoianu, despre experiența maternității. Cum se simte la câteva săptămâni de când a născut: "Am cearcăne până la genunchi"
Gabriela Prisăcariu a dezvăluit fotografii adorabile cu fiul ei, Tiago: "Profit de faptul că încă vrea..."
People
Gabriela Prisăcariu a dezvăluit fotografii adorabile cu fiul ei, Tiago: "Profit de faptul că încă vrea..."
Libertatea
Imagini din apartamentul Ilenei Badiu, după ce l-a renovat complet: „Așa arată transformarea mea”
Imagini din apartamentul Ilenei Badiu, după ce l-a renovat complet: „Așa arată transformarea mea”
Decorațiunea imensă pe care Dorian Popa o va pune pe casă, înainte de Crăciun. A fost adusă pe platformă. Artistul vrea să iasă din tipare
Decorațiunea imensă pe care Dorian Popa o va pune pe casă, înainte de Crăciun. A fost adusă pe platformă. Artistul vrea să iasă din tipare
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Antena 1
Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două
Olivia Păunescu, imagini de colecție alături de mama și de sora ei. Puțini știu cum arată și cât de frumoase sunt cele două
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică
Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică
Ilie Bolojan a reacționat după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce a spus
Ilie Bolojan a reacționat după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce a spus
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Cristian Gațu se însoară la 80 de ani, cu iubita tinerică, după și-ar fi înșelat nevasta cu menajera! "Nu mă simt vinovat cu nimic"
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Globurile de Aur 2026: lista completă a nominalizărilor pentru film și televiziune
Globurile de Aur 2026: lista completă a nominalizărilor pentru film și televiziune
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Proteina vegetală făcută în casă. O rețetă simplă recomandată de nutriționiști
Proteina vegetală făcută în casă. O rețetă simplă recomandată de nutriționiști
Rețetă de tobă cu carne de porc, gelatină si condimente preparată artizanal
Rețetă de tobă cu carne de porc, gelatină si condimente preparată artizanal
Mai multe din people
Smiley, imagine emoționantă cu fiica lui și a Ginei Pistol. Cum au împodobit bradul de Crăciun
Smiley, imagine emoționantă cu fiica lui și a Ginei Pistol. Cum au împodobit bradul de Crăciun
People

Smiley a împărtășit o fotografie de familie emoționantă din fața bradului de Crăciun.

+ Mai multe
Cher, pregătită să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander "AE" Edwards? Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului
Cher, pregătită să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander "AE" Edwards? Ce au dezvăluit surse apropiate cuplului
People

La aproape cinci decenii de la ultimul mariaj, Cher ar putea ajunge din nou în fața altarului.

+ Mai multe
Giulia Anghelescu, anunț surprinzător pentru fani, după ce a dezvăluit că ia o pauză de la muzică: "Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla"
Giulia Anghelescu, anunț surprinzător pentru fani, după ce a dezvăluit că ia o pauză de la muzică: "Nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla"
People

Giulia Anghelescu și-a luat fanii prin surprindere cu un anunț referitor la carieră.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC