Fanii serialului „Emily in Paris” sunt șocați de cum arăta înainte actorul Lucas Bravo

Serialul Emily in Paris a primit deja atât critici, cât și aprecieri din partea publicului. Însă, dincolo de acestea, fanii serialului au fost surprinși de felul în care arăta înainte actorul Lucas Bravo, cel care îl interpretează pe bucătarul Gabriel.

Lucas Bravo are 32 de ani și este model și actor. Înainte ca el să apară în Emily in Paris, el a mai jucat și în alte în alte seriale și filme, precum Caprice, Sous le soleil de Saint-Tropez, Plus belle la vie, Beautiful injuries, La crème de la crème. El este reprezentat de agenția Viva Model Management din Paris.

La fel ca personajul său din serial, Lucas Bravo a lucrat ca bucătar.

Criticii s-au arătat nemulțumiți de faptul că în serialul care o are în centrul său pe actrița Lily Collins sunt incluse destul de multe clișee despre francezi. Lucas Bravo a vorbit într-un interviu pentru Cosmopolitan despre acest lucru. „Într-un fel, cred că au dreptate. Portretizăm clișeele și prezentăm o singură viziune asupra Parisul. Dar este unul dintre cele mai diverse orașe din lume. Avem atât de multe moduri de a gândi, cartiere diferite. O viață nu ar fi suficientă pentru a cunoaște tot ceea ce se întâmplă în Paris”, a declarat actorul.

„Dacă vrei să spui o poveste despre Paris, trebuie să alegi un unghi, o viziune”, a mai adăugat Lucas Bravo.

În ciuda opiniilor de tot felul, serialul se bucură de un succes incredibil pe Netlix, iar mulți fani așteaptă cu sufletul la gură al doilea sezon.

