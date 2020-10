Cine este Alexandrina Țurcan, modelul care a defilat nud în serialul „Emily in Paris”

Alexandrina Țurcan, un fotomodel din Republica Moldova, în vârstă de 27 de ani, a defilat nud în serialul Netflix Emily in Paris, care a ajuns repede apreciat.

Alexandrina Țurcan a publicat recent pe contul ei de Instagram câteva fotografii din timpul filmărilor, alături de un mesaj în care povestește cum a fost întreaga experiență pentru ea, dar și ce le sfătuiește pe tinerele din ziua de azi. „Micul meu rol în serialul Emily in Paris a fost o experienţă extraordinară şi plină de râsete. P.S.: Vă rog să nu-i arătaţi ultima poză cu mine mamei mele, pentru că va avea un atac de cord (din fericire, nu are Netflix). Şi da, am defilat complet goală pe podul Alexandre III, în luna august, ceea ce înseamnă că era plin de turişti. Însă, ce nu face omul de dragul artei… Lecţie: Fetelor, mergeţi la şcoală, obţineţi o diplomă şi un loc de muncă real, altfel veţi ajunge ca mine: defilând goală pentru o producţie Netflix pentru a-ţi câştiga existenţa”, a scris Alexandrina.

Într-un interviu din 2015, Alexandrina spunea că i-a luat 3-4 ani până când să devină un model adevărat, fiind descoperită la vârsta de 14 ani. „Modelling-ul este imprevizibil. Am trăit foarte multe momente diferite, au fost luni când nu făceam niciun ban și zile când făceam mai mulți bani decât făceam într-un an. La un moment dat mi se părea că pierd timpul”, declara Alexandrina în 2015 pentru revista PROMOTIME.

„Este o lume foarte dură. (…) Trebuie să înțelegi că există viață după modelling și că frumusețea nu este cel mai important lucru în viață”, a adăugat Alexandrina.

Alexandrina Țurcan a pozat pentru mai multe reviste, precum ELLE, L’Officiel, Harper’s Bazaar si Vogue. În 2014, a devenit și imaginea parfumului Alien, lansat de brand-ul Thierry Mugler.

Serialul Emily in Paris o are în centrul său pe o tânără americană din Midwest, pe nume Emily, jucată de actrița Lily Collins, care este angajată de o firmă de marketing din Paris cu scopul de a le oferi o altă perspectivă asupra lucrurilor.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro