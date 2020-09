Cele mai populare și mai eficiente ingrediente pentru frumusețea pielii

O rutină de îngrijire a pielii nu trebuie să conțină o mulțime de produse, ci mai degrabă trebuie să le găsești pe acelea care se potrivesc tipului tău de ten, dar și nevoilor pe care le are acesta.

Există o serie de îngrediente pe care le regăsim în foarte multe produse și sunt căutate de pasionatele de îngrijirea pielii. De unele cu siguranță ai auzit până acum, așa că citește în continuare și află restul celor mai cunoscute ingrediente pentru frumusețea pielii, dar și beneficiile lor:

1. Vitamina C

Vitamina C este unul dintre ingredientele minune pentru tenul tău. Este un antioxidant puternic, având rolul de a proteja pielea împotriva factorilor externi, precum poluarea. Vitamina C ajută la producerea de colagen, luminează și uniformează pielea. În plus, te poate ajuta în tratarea și prevenirea petelor pigmentare. Produsele care conțin vitamina C nu trebuie aplicate în jurul ochilor pentru că acolo pielea este foarte sensibilă și pot provoca iritații. Este important să alegi produsele cu acest ingredient care au o formulă potrivită tipului tău de ten, dar și nevoilor lui. Pe lângă asta, trebuie să ai grijă și la concentrația formulei. Poți aplica atât dimineața, cât și seara, după curățarea pielii și înainte de crema hidratantă.

2. Retinol

În mod cert nu îți este străin retinolul. Este un derivat al vitaminei E și are o mulțime de beneficii pentru tenul nostru, de la reducerea liniilor fine și a ridurilor, tratarea imperfecțiunilor, până la regenerarea pielii. Important de reținut despre retinol este că el se folosește toamna și iarna și niciodată vara pentru că sensibilizează tenul. Important e să începi cu produse care au o concentrație mică de retinol pentru a vedea cum se comportă tenul tău. Acesta se aplică seara, după ce ai curățat pielea și nu uita să folosești și o cremă cu factor de protecție solară.

3. Ulei de ricin

Un alt ingredient popular este și uleiul de ricin. Bogat în acizi grași și vitamina E, uleiul de ricin ajută la creșterea mult mai rapidă a părului. Chiar dacă e folosit în îngrijirea părului, acesta are beneficii și în ceea ce privește hidratarea pielii. Însă, dacă pielea ta se confruntă cu diferite probleme, precum coșuri sau acnee, ar trebui să eviți acest ingredient.

4. Acid hialuronic

Poți considera acidul hialuronic cel mai bun prieten al pielii tale, cel puțin în ceea ce privește hidratarea. În zilele noastre îl regăsești într-o mulțime de produse, dar și formule – de la cremă, gel sau chiar serum. Acidul hialuronic reține apa, ceea ce înseamnă că menține pielea hidratată. Se potrivește tuturor tipurilor de ten. De reținut faptul că produsele care conțin acid hialuronic se aplică pe pielea umedă pentru un efect și mai puternic, iar ulterior poți aplica și o cremă hidratantă.

5. Acid salicilic

Majoritatea tratamentelor împotriva acneei conțin acid salicilic. Dacă ai un ten predispus la acnee, atunci trebuie să încluzi în rutina ta de îngrijire acidul salicilic. Acesta pătrunde în pori, exfoliază pielea și e destinat persoanelor care au probleme cu punctele negre și coșurile. Nu este un exfoliant puternic, dar asta nu înseamnă că nu te poți confrunta și cu iritații din cauza lui dacă exagerezi. Așa că, aplică produsele care conțin acid salicilic pe zonele cu probleme și nu uita să folosești și o cremă hidratantă după, pentru a preveni uscarea tenului.

6. Peroxid de benzoil

Un ingredient minune pentru tratarea petelor este peroxidul de benzoil. Acesta mai e folosit și în tratarea acneei și ajută la reglarea producției de sebum. Însă, trebuie să ai grijă deoarece poate usca pielea și poate provoca roșeață, așa că folosește întotdeauna și o cremă hidratantă.

7. Niacinamide

Dacă nu ai deja în rutina de îngrijire produse care conțin niacinamide, atunci te vom convinge că e cazul să faci o schimbare. Niacinamidele pot diminua aspectul porilor dilatați, reglează excesul de sebum și ajută la reducerea petelor hiperpigmentare. Nu ar trebui să folosești în același timp un produs care conține niacinamide și unul care conține vitamina C. Însă, dacă te confrunți cu acnee, îl poți folosi în combinație cu acidul salicilic.

8. Ceramide

Ceramidele alcătuiesc 50% din stratul pielii noastre. Produsele care conțin ceramide sunt esențiale în ceea ce privește hidratarea pielii. Ajută la netezirea și fermitatea pielii, oferindu-i în același timp și luminozitatea de care are nevoie.

9. Scualan

Scualanul este un emolient care ajută la hidratarea pielii. Este și antioxidant și are un efect puternic anti-îmbătrânire. În plus, uleiul de scualan te ajută și în cazul în care ai buzele uscate și îți dorești un produs care să le hidrateze în profunzime.

