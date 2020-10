10 seriale pe care să le urmărești dacă „Emily in Paris” se află printre preferatele tale

Trebuie să recunoaștem că serialul Emily in Paris a generat multe intrigi, încă de la lansarea lui pe Netflix.

Pe lângă intrigi, foarte mulți s-au arătat încântați de acest nou serial, în care protagonista este actrița Lily Collins. Fie că ai fost atrasă de ținutele ei sau simțul umorului, pe acestea le vei regăsi și în alte seriale care au povești similare.

1. Sex and the City

Sex and the City face parte din categoria serialelor care nu își vor pierde niciodată farmecul. Și din acest motiv, îl poți revedea oricând dorești. Măcar o dată te-ai regăsit în pielea vreuneia dintre protagoniste, Carrie, Miranda, Samantha sau Charlotte, iar asta pentru că ceea ce întâmpla atunci nu este departe de realitatea zilelor noastre.

2. Valeria

Valeria este o scriitoare care traversează o criză, atât din punct de vedere al carierei, cât și al vieții amoroase. Însă, ea își găsește consolarea alături de cele mai bune prietene ale ei, Carmen, Lola și Nerea, care o susțin. Este un serial care înglobează dragostea, prietenia, gelozia, infidelitatea, secretele, munca, grijile, dar și bucuriile.

3. Beverly Hills, 90210

Dacă nu ai apucat până acum să vezi Beverly Hills, 90210, atunci este momentul ideal să îl pui pe lista ta. Serialul s-a bucurat de un succes incredibil, având zece sezoane, difuzate în perioada 1990-2000. Vei urmări parcursul unui grup de prieteni din Beverly Hills, de la viața de liceu, până la provocările care vin odată cu înaintarea în vârstă și viața de adult.

4. The Bold Type

The Bold Type este inspirat din viața redactorului-șef Cosmopolitan, Joanna Coles. Serialul te va introduce în universul unei cunoscute reviste pentru femei și a celor responsabili de succesul ei. După ce îl vei viziona, vei putea vedea cu alți ochi ceea ce se află în spatele unei astfel de publicații, dar și cum are o influență asupra stilului de viață al femeilor.

5. Love Life

Anna Kendrick joacă într-o nouă comedie romantică numită Love Life. Seria urmărește viața unui personaj diferit în fiecare an, în special cea amoroasă, de la prima poveste de dragoste, până la ultima. Acest serial îți va arăta modul prin care oamenii cu care formezi un cuplu ajung să își pună amprenta asupra modului în care privești relațiile.

6. Desperate Housewives

Când vine vorba de drame, secrete, situații neprevăzute, atunci Desperate Housewives este răspunsul. Toate acestea au loc în jurul unor prietene care locuiesc pe strada Wisteria Lane. Fiecare dintre protagoniste, Susan, Lynette, Bree și Gabrielle, reprezintă câte o tipologie diferită de femeie și cu siguranță te vei regăsi în stilul vreuneia dintre ele.

7. Never Have I Ever

Serialul Never Have I Ever este inspirat din propria copilărie a actriței Mindy Kaling. Vei vedea o incursiune în viața unei tinere care se confruntă cu problemele specifice adolescenței. Cu toate că s-a lansat anul acesta, deja are un succes remarcabil în rândul adolescenților și nu numai.

8. The Mindy Project

Mindy Kaling este protagonista serialului The Mindy Project, în care ea este o tânără doctoriță specializată în obstetrică-ginecologie. Ea încearcă să păstreze un echilibru în viața ei profesională și personală, în ciuda situațiilor neprevăzute care apar.

9. Jane the Virgin

Jane Villañueva este o tânără care are planuri mărețe și își dorește să devină scriitoare. Cu toate astea, totul se schimbă radical după ce află că a fost inseminată artificial în urma neglijenței unui spital. Ea încearcă să își dea seama ce anume ar trebui să facă, iar în peisaj își face apariția și Rafael, tatăl biologic al copilului, dar și soția acestuia, Petra. Întreaga poveste o pune pe Jane într-o ipostază cu totul neobișnuită, presărată cu diferite intrigi care apar pe parcurs.

10. Crazy Ex-Girlfriend

În Crazy Ex-Girlfriend vei vedea cum o tânără decide să renunțe la slujba pe care o are la o firmă de avocatură și la viața ei din New York. Motivul pentru care face asta? Ea își dorește să își găsească fericirea într-un oraș din California.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro