EXCLUSIV ELLE: Alina Pușcaș, PRIMELE DECLARAȚII după ce a fost depistată pozitiv cu coronavirus (VIDEO)

Alina Pușcaș a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Vestea vine la scurt timp după ce și alți colegi de ai ei au fost depistați cu coronavirus.

În EXCLUSIVITATE pentru ELLE, Alina Pușcas a vorbit despre infectarea cu noul coronavirus: „Mi-aș fi dorit foarte mult să vă transmit acest mesaj de undeva de pe o plajă din Grecia, unde la începutul lunii ar fi trebuit să fiu eu și Mihai (soțul Alinei-n.red.) și mulți alți prieteni la nunta noastră. Cea mai frumoasă nuntă am decis noi că ar fi fost… Din păcate suntem în București, iar eu sunt în Rol 2, adică Spitalul Militar Mobil din incinta Ana Aslan. Trebuie să recunosc că sunt foarte fericită că am venit aici și nu m-am dus în altă parte, chiar dacă dragii mei colegi de la Te cunosc de undeva, o parte din ei, cei care sunt confirmați cu acest nemilos virus, sunt la Matei Balș. Eu am preferat să vin aici. De ce credeți? Eu sunt într-un cort, într-un cort militar foarte comod, nimic de zis, la 3 metri de ușa cortului, unde se vede pădurea, ciripesc păsărelele, este liniște, este frumos, sunt optimistă. După cum se vede, sunt și eu pozitivă ca atitudine, nu numai ca rezultat.

Țin să fac această declarație pentru că este prima declarație pe care eu o voi lansa, pentru că da, trebuie să recunosc, am făcut testul ieri și am fost confirmată: sunt pozitivă. Sunt pozitivă cu acest nemilos COVID-19 care, se pare, a fost cu mine foarte simpatic, pentru că nu mi-a oferit nici măcar un simptom”, mai precizează Alina. „Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. M-am simțit perfect…”

Alina a ținut să facă unele precizări și cu privire la colegii ei de la emisiunea pe care o prezintă la Antena 1. „Eu nu m-am aflat printre acei colegi de la Te cunosc de undeva care s-au aflat în apropierea celor confirmați pentru că eu nu am participat la acele filmări, fiind vorba despre repetiții. Așadar, noi ne-am întâlnit cu toții cu ceva timp în urmă, adică acum vreo 12 zile. cei care au fost confirmați acum și au fost chemați la testare s-au întâlnit și în timpul săptămânii în curs. Eu nu. Așa că, ce credeți că am făcut eu? Am zis să fiu și eu cetățeanul model și am luat familia de mânuță, ne-am dus, ne-am testat. Eu sunt singura pozitivă, asimptomatică, din familie. Eu nu înțeleg cum este posibil, totuși, atâta timp cât eu, vorba aceea, m-am sărutat cu soțul meu și, totuși, el este negativ. Mă rog, mă bucur pe de-o parte.

Dincolo de asta, pot să zic și că mă mai bucur că, dacă tot am făcut acest virus, am trecut cu brio de această etapă. Pentru că îmi era teamă de momentul în care voi ajunge să mă infectez. Pentru că, vedeți voi, informațiile transmise la tv sunt de multe ori intenționat escaladate ca și panică. Eu, sincer, eram foarte panicată gândindu-mă la ce ar putea să se întâmple. Ei bine, iată-mă în această situație în care sunt unul dintre cei – nu mai știu la câți am ajuns, 14.000, 15.000. de cazuri.- asimptomatic și care, efectiv, nu are parte de un tratament. Eu nu am un tratament propriu-zis pentru că nu am ce să tratez. Am covid-ul practic în sistem dar nu aștept decât să-și facă damblaua, damblaua însemnând să stea și să îmi iasă două teste negative, consecutiv, ca să pot pleca acasă. Se pare că cei care sunt asimptomatici, așa cum sunt eu, nu pot transmite virusul mai departe, ceea ce se confirmă cu membrii familiei mele și cu prietenii, toți cu care ne-am întâlnit în săptâmâna în curs și cei de acum două săptămâni care și-au făcut deja testele și nu au absolut nimic.

Mi-aș dori foarte mult ca prin acest mesaj să fac lumea să înțeleagă un lucru. Dacă ajungi să fii infectat, nu trebuie să te simți prost sau să te simți blamat sau să te ascunzi. Pentru că nu ai nicio vină pentru simplul fapt că ai fost infectat. Ba mai mult de atât, în momentul în care ieși din această carantină, practic tu ești fericit pentru că ai o imunizare. Aleluia! Măcar de asta pot să mă bucur cu siguranță. Așadar, luăm partea cea mai bună a lucrurilor. Dar, după cum mă vedeți, sunt îmbrăcată în tricoul acesta, eu aș zice fashionable, sunt în starea asta și cred că nu este cazul să ne panicăm mai mult. Stay Positive and stylish! Vă pup!”, își încheie Alina Pușcaș mesajul transmis în exclusivitate cititorilor ELLE.

Recent, Alina Pușcaș și-a botezat și fețita, Iris, în vârstă de 10 luni. Evenimentul a avut loc la o biserică din București. Aceasta nu a oferit detalii cu privire la eveniment, însă a publicat pe canalele sale de socializare câteva imagini.

Marcel Pavel a fost și el depistat pozitiv cu coronavirus. Artistul în vârstă de 60 de ani a precizat că inițial s-a confruntat cu o dublă pneumonie. „Și iată că am primit o dublă pneumonie, pe care am descoperit-o puțin mai târziu. Prima dată am avut o sinuzită, au fost afectate căile respiratorii superioare, apoi s-a lăsat pe piept totul și s-a descoperit, pentru că am avut inspirația să fac o investigație pulmonară și astfel s-a descoperit că am dublă pneumonie”, a declarat Marcel Pavel în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3.

Andrei Ștefănescu, și el concurent la „Te cunosc de undeva”, a fost depistat pozitiv, însă este asimptomatic. „Într-adevăr, suntem la spital, dar suntem bine, suntem în stare bună. Și vreau să le transmit celor care mi-au trimis mii de mesaje că sunt bine și că abia aștept să ies”, a declarat acesta pe o rețea de socializare.

Andreea Bălan, care este în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva” a mărturisit la Sinteza Zilei de la Antena 3 că a aflat de la producătorii acesteia că există persoane infectate cu coronavirus. „Ieri am aflat că există persoane infectate. Am fost anunțată de producători, au scris pe WhatsApp, unde noi avem un grup, dar eu nu m-am gândit că sunt pozitivă pentru că ultima zi de filmare pentru mine, cel puțin, a fost acum 10 zile și, atâta timp cât 10 zile nu am prezentat niciun simptom, din start m-am gândit că nu am nicio problemă.”

Citește și:

Un nou studiu arată cât de rapid se răspândește noul coronavirus în locuințe

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro