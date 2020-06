Marcel Pavel, primele declarații după ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Marcel Pavel a făcut primele declarații despre diagnosticul pozitiv de coronavirus. Artistul a povestit în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 cum a aflat că s-a infectat cu coronavirus, în condițiile în care de mai multe zile acesta nu se simțea bine.

„Acum 5 zile a apărut pneumonia, după filmări. Temperatura din platoul de filmare este cam de 40 de grade pentru că sunt luminile acelea, led-urile, ecranele și totul se cumulează și devine extrem de cald. Noi avem o cameră unde stăm toți, unde ne relaxăm sau mâncăm. Acolo stăm câte două ore și sunt 17 grade, deci o diferență de 23 de grade”, a declarat Marcel Pavel la Sinteza Zilei.

Artistul în vârstă de 60 de ani a precizat că inițial el s-a confruntat cu o dublă pneumonie. „Și aici a fost o problemă că eu am făcut șoc termic. Nu mi-am dat seama, că de obicei mă feresc de asemenea lucruri. Acolo nu se poate sta decât cu aer condiționat că altfel de sufoci. Și iată că am primit o dublă pneumonie, pe care am descoperit-o puțin mai târziu. Prima dată am avut o sinuzită, au fost afectate căile respiratorii superioare, apoi s-a lăsat pe piept totul și s-a descoperit, pentru că am avut inspirația să fac o investigație pulmonară și astfel s-a descoperit că am dublă pneumonie.”

Marcel Pavel a vorbit și despre simptomele pe care le-a avut și cum a aflat că s-a infectat cu coronavirus. „Dureri de cap, amețeli, temperatură de 37,8, 37,5, 37,7, oscilat. Astea sunt temperaturi pe care le dă dubla pneumonie. Faptul că am și starea această de vomă, insomnie, sete continuă, gât uscat, am zis că trebuie să fac ceva. I-am sunat pe colegii mei de la producție și le-am spus treaba asta și atunci mi-au spus: „Domnule Pavel, e cazul să vă faceți investigație și de Covid-19.” Am făcut o investigație mai pe genunchi, mi-au dat un răspuns ambiguu și până am ajuns la spital la Matei Balș, aștept și de aici rezultatul de sânge”, a mai spus artistul pentru sursa mai sus menționată.

Artistul a ținut să clarifice și o serie de informații apărute în presă și care s-au dovedit a fi false, conform cărora el ar fi fost deja infectat și că a fost transportat la spital cu izoleta. „Eu m-am îmbolnăvit în urma acestor filmări, nu din cauza filmărilor. (…) Eu am venit cu mașina mea.”

Astăzi, Marcel Pavel a făcut și o postare pe contul personal de Facebook prin care a mărturisit că încă mai are de trecut o perioadă dificlă și le mulțumește cadrelor medicale pentru îngrijirea acordată. „Bună dimineața, dragi prieteni! În ultimile zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe rețelele de socializare! (..) Acum cu ajutorul bunului Dumnezeu și a întreg personalului Institutului „Matei Balș”, condus impecabil de către dl STREINU CERCEL, am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut și voi reveni la viață cum s-ar spune! Mă plec în fața acestor eroi pentru priceperea, gesturile și eforturile extraordinare ale medicilor, asistentele medicale, infirmierelor a Institutului „Matei Balș.”

