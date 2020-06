Andreea Bălan face mărturisiri după ce Marcel Pavel a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Andreea Bălan a vorbit despre infectarea cu coronavirus a colegului său de la emisiunea „Te cunosc de undeva”, Marcel Pavel. Ea a dezvăluit și dacă ea a a făcut sau nu până acum testul.

Andreea Bălan a mărturisit în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 că a aflat de la producătorii acesteia că există persoane infectate cu coronavirus. „Ieri am aflat că există persoane infectate. Am fost anunțată de producători, au scris pe WhatasApp, unde noi avem un grup, dar eu nu m-am gândit că sunt pozitivă pentru că ultima zi de filmare pentru mine, cel puțin, a fost acum 10 zile și, atâta timp cât 10 zile nu am prezentat niciun simptom, din start m-am gândit că nu am nicio problemă”, a declarat Andreea Bălan la Sinteza Zilei.

Artista a spus și care a fost motivul pentru care nu a fost testată de coronavirus. „Mi-a părut foarte foarte rău pentru Marcel. Apoi, producătorii mi-au spus că trebuie ca unii dintre noi să meargă să fie testați, eu nefiind obligată să mă testez pentru că la mine trecuseră 10 zile. Au fost la testare doar cei care au mai intrat în ultimele 10 zile în contact cu el, respectiv la repetiții, pentru că după filmarea de acum 10 zile au mai fost repetiții la care eu nu am luat parte și de aceea nu a trebuit să merg să fac testul.”

De asemenea, Andreea Bălan a mai spus că atât ea, cât și familia ei, nu prezintă simptome specifice infectării cu coronavirus. „Totodată, nu cred că am acest virus pentru că, repet, au trecut 10 zile, nu am intrat în contact cu nimeni altcineva în acest timp și mă simt foarte bine. Nici eu, nici familia mea, nici fetițele mele, nu prezentăm niciun simptom și ne simțim foarte bine”, a adăugat Andreea Bălan la Sinteza Zilei.

Foto: Instagram

