Andreea Bălan face dezvăluiri emoționante despre modul în care a gestionat celebritatea în adolescență

Andreea Bălan este nominalizată anul acesta la categoria Best Female Artist la ELLE Style Awards, evenimentul care celebrează 22 de ani de la apariția primului număr al revistei ELLE în România. Prezentă la ședința foto dedicată proiectului, ale cărei rezultate le poți vedea în numărul nostru de decembrie, acum pe piață, Andreea ne-a povestit despre munca ei, despre anul prin care a trecut, cu bucurii, dar și cu momente dificile, dar și despre reuniunea Andre, un eveniment așteptat cu sufletul la gură de fanii artistei.

În acest context, Andreea Bălan a povestit despre primii săi ani de activitate muzicală, alături de Andreea Antonescu. În perioada de glorie, trupa Andre a luat cu asalt scena muzicală din România, câștigând multiple discuri de platină și de aur pentru vânzări, cu cifre care bat lejer milionul de unități vândute – și asta în tulburii ani ’99-2000, când vânzările oficiale erau dublate oricum de piața neagră.

„Au trecut 20 de ani de când m-am lansat, aveam o vârstă fragedă, și peste noapte am devenit celebră, umpleam stadioane în formula Andre. A trebuit să mă maturizez brusc și să mă confrunt cu niște probleme de adult, mai târziu am avut nevoie de foarte multă consiliere ca să pot să mă formez ca om. A fost greu, foarte greu să mă mențin de-a lungul anilor. Și este greu să te lansezi, dar cel mai greu este să te menții. Mai ales două decenii. Trebuie tot timpul să te adaptezi, să simți și să accepți schimbarea. Pentru că, dacă ești rigid, nu vei evolua. Și cred că asta am învățat de-a lungul anilor, pe lângă multe alte lecții de viață. Cu cât ești mai sus, cu atât căderea e mai abruptă. Am învățat să mă adaptez. Să fiu atentă la schimbările lucrurilor și ale pieței, să fiu atentă la schimbările din jurul meu.”, ne-a mărturisit Andreea Bălan.

Cât despre felul în care a gestionat Andreea Bălan celebritatea, cum vei vedea în interviul video de mai jos, nu a fost o sarcină ușoară. „Noi, la vârsta aceea, eram atât de mititele încât practic nu am realizat ce se întâmplă cu noi. Pur și simplu eu, una, aveam impresia că așa fac toți copiii, se duc și cântă și umplu stadioane. Aveam și foarte multe probleme în culise, cu tatăl meu, și noi între noi… tații noștri nu au știut să gestioneze foarte bine succesul și nu am realizat. Pur și simplu eram niște roboței care mergeau din oraș în oraș, mergeam pe scenă, în discoteci pe vremea aceea, umpleam stadioane, case de cultură, și apoi veneam acasă, trebuia să merg și la școală, trebuia s-o satisfac și pe mama, să iau note bune…„. În aceste condiții copilăria nu a fost deloc ușoară. Și chiar asta ne-a spus și artista.

„Adică, pentru mine, perioada aia a fost cea mai grea perioadă din viața mea, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, eram încă o copiliță de 13 ani care, peste noapte, avea o viață complet diferită față de cea a colegilor și a prietenilor, și a fost foarte greu de gestionat. De aceea, mai târziu, pe la 20 de ani, m-am trezit că există o scindare între copilul interior, copilul de atunci, care s-a maturizat peste noapte, și adultul care s-a format.”

Din fericire, Andreea Bălan este azi o artistă matură, care a reușit să își gestioneze crizele din adolescență și care s-a menținut în topuri vreme de două decenii, lansând album după album. Acum, Andreea lucrează atât în propriul proiect, cât și alături de Andreea Antonescu, face de mai mulți ani parte din juriul emisiunii TV Te cunosc de undeva, deține un vlog de succes și câteva canale de socializare pe care a adunat un număr impresionant de fani. Ca să nu mai spunem că este mama a două fetițe adorabile.

Foto: Instagram

