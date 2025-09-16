Ella Vișan, primele declarații despre noul iubit. Cum a reacționat acesta la scenele pasionale de la Insula Iubirii, trăite de Ella alături de ispita Teo

Ella Vișan și Teodor Costache, ispita de la „Insula iubirii”, au ales să părăsească insula împreună în finala emisiunii, însă relația lor nu a rezistat mult după terminarea filmărilor. Deși părea că între ei s-a creat o legătură specială, diferențele și problemele au apărut rapid, ducând la separarea lor la scurt timp după încheierea aventurii.

Ella Vișan, primele declarații despre noul iubit

Ella Vișan a dezvăluit pe rețelele de socializare că acum are un nou partener, alături de care se simte foarte fericită și împlinită.

„Persoana care îmi este alături astăzi nu este prezentă foarte mult în social media, deoarece domeniul în care lucrează nu îi permite timp pentru asta, iar interacțiunile lui cu TikTok sunt extrem de rare. Câteodată mi-aș dori ca el să știe și să vadă ceea ce scriu, chiar dacă o fac foarte rar despre el, pentru că îi respect decizia de a rămâne în anonimat și prețuiesc intimitatea noastră ca relație”, a scris Ella pe social media.

Ea a vorbit și despre cum a reacționat partenerul ei atunci când a vâzut scenele de la Insula Iubirii în care ea a apărut în ipostaze pasionale alături de ispita Teo Costache.

„Da, a fost vizibil afectat de imaginile mele cu Teo, iar eu sunt la rândul meu afectată, pentru că nu îmi expun viața personală și am ales să rămân discretă, tocmai pentru că sunt vulnerabilă și ușor de rănit. Totuși, mi-ar plăcea ca toată lumea să înțeleagă cât de mult îi mulțumesc pentru momentele în care a fost acolo pentru mine, chiar și atunci când eu îmi doream să pun capăt tuturor acestor situații în moduri pe care nu doresc să le discut”, a declarat Ella Vișan, pe rețelele de socializare.

Ella Vișan a dezvăluit că este cu noul ei iubit de câteva luni, acesta fiind alături de ea încă de când filmările pentru Insula Iubirii au luat sfârșit.

„Este una dintre puținele persoane care a fost prezentă în situații delicate, atât după terminarea filmărilor, în acea perioadă de tranziție a vieții mele, cât și în timpul difuzării, când online-ul a instigat la foarte multă ură împotriva mea. A știut tot ce se întâmplă și a rămas conștient și echilibrat. Nu aș folosi cuvântul ‘copleșit’, pentru că este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului care nu rezolvă situații prin live-uri, interviuri sau declarații publice, ci prin felul lui demn și calm de a fi”, a mai declarat Ella Vișan.

Ella Vișan, detalii despre despărțirea de Teo Costache

Tânăra a povestit că, după ce au părăsit Thailanda, fiecare și-a urmat propriul traseu. Ea a petrecut câteva zile în București, pentru a-și pune ordine în gânduri, în timp ce Teo Costache a mers direct la Ploiești. La scurt timp, Ella Vișan a plecat în Marea Britanie, iar distanța a făcut ca legătura lor să se răcească.

„Nu (n.r.: nu a ajuns împreună cu Teo acasă), pentru că el a avut escală în Istanbul mult mai mare ca a mea. Eu am venit la București două zile, pentru a mă liniști un pic și a înțelege ceea ce se întâmplă, iar Teo a plecat direct la Ploiești. Eu, la două zile după ce am ajuns în București, am zburat către U.K. și cred că acolo s-a produs o mică ruptură, pentru că noi nu am apucat să vorbim foarte mult despre lucrul acesta, iar în perioada cât am fost în U.K., da, încercam să vorbim oarecum. Trebuie să recunosc că suntem niște oameni care muncesc foarte mult și, câteodată, eu adormeam cu telefonul în mână și nu îmi dădeam seama, abia spre dimineață realizam că nu i-am răspuns la mesaj. El, la fel, fiind prins cu evenimente, cu job-ul, da, ne răspundeam destul de greuț. El se aștepta ca eu să rămân în România, deși, repet, noi nu am avut genul ăsta de discuție”, a explicat Ella Vișan în cadrul unui podcast.

Foto: Arhiva ELLE

