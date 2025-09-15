Ispitele de la Insula Iubirii 2025, petrecere pe tema nunții anulate dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: "Dacă sunteți curioși..."

Ispitele de la Insula Iubirii 2025 s-au întâlnit aseară pentru a marca un eveniment atipic: nunta anulată a lui Andrei Lemnaru și a Ellei Vișan, care ar fi trebuit să aibă loc pe 13 septembrie.

Ispitele de la Insula Iubirii au sărbătorit

După ce și-au găsit parteneri temporari în cadrul emisiunii – Ella Vișan alături de ispita Teo Costache, iar Andrei cu ispita Andrușca – cei doi au decis să renunțe la ceremonia programată. Cu toate acestea, pe data care ar fi fost nunta lor, ispitele au organizat o mică petrecere dedicată momentului.

Naba Salem, Cristina Scarlevschi, Mattia Carnessali și Andrușca s-au fotografiat împreună și au făcut haz pe rețelele sociale.

„Dacă sunteți curioși unde suntem…. Să știți că suntem la nunta lui ANDREI!”, a scris ironic Naba pe Facebook.

Petrecerea a avut loc într-un club din București, unde Andrei Lemnaru a făcut și el o scurtă apariție. El s-a pozat alături de ispite, iar Cristina Scarlevschi i-a transmis un mesaj plin de căldură: „Îți doresc multă fericire, dragoste și numai oameni frumoși în viața ta”.

Relația lui Andrei cu ispita Andrușca s-a încheiat la câteva săptămâni după finala Insula Iubirii 2025, iar în prezent el și-a concentrat atenția asupra propriei persoane.

Pentru Antena Play, Ella Vișan a oferit primele declarații cu o zi înainte de ziua în care ar fi trebuit să devină mireasă. „Mă mărit!”, a spus Ella Vișan, cu un zâmbet larg pe buze. Deși ceremonia nu a mai avut loc, ea privește viitorul cu optimism.

„Cu mândrie o să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea. Eu nu am o problemă. Nu putem să ne jucăm cu viitorul. Nici al nostru și nici al altor oameni. Cred că așa a trebuit să se întâmple. Da, nu este o despărțire tipică, cum se despart doi oameni normali, dar știe Dumnezeu de ce s-a întâmplat asta, atât pentru Andrei, pentru a vedea lucruri la mine, pentru a conștientiza lucruri despre mine, despre el, dar și pentru mine.”

Ella și Teo s-au despărțit

În cadrul emisiunii de la Antena 1, Ella Vișan a trăit o poveste de dragoste intensă cu ispita Teo Costache, relația lor fiind marcată de apropiere și intimitate.

„Au fost situații în care am fost mult mai apropiați și am vorbit mai în largul nostru (…) Este un lucru pe care l-am simțit. Indiferent dacă va exista ceva între mine și Teo, este un lucru între mine și el”, a mărturisit Ella, precizând că nu regretă momentele petrecute împreună.

După terminarea emisiunii, cei doi s-au despărțit.

„Nu (n.r.: nu a ajuns împreună cu Teo acasă), pentru că el a avut escală în Istanbul mult mai mare ca a mea. Eu am venit la București două zile, pentru a mă liniști un pic și a înțelege ceea ce se întâmplă, iar Teo a plecat direct la Ploiești. Eu, la două zile după ce am ajuns în București, am zburat către U.K. și cred că acolo s-a produs o mică ruptură, pentru că noi nu am apucat să vorbim foarte mult despre lucrul acesta, iar în perioada cât am fost în U.K., da, încercam să vorbim oarecum. Trebuie să recunosc că suntem niște oameni care muncesc foarte mult și, câteodată, eu adormeam cu telefonul în mână și nu îmi dădeam seama, abia spre dimineață realizam că nu i-am răspuns la mesaj. El, la fel, fiind prins cu evenimente, cu job-ul, da, ne răspundeam destul de greuț. El se aștepta ca eu să rămân în România, deși, repet, noi nu am avut genul ăsta de discuție”, a explicat Ella Vișan în cadrul unui podcast.

