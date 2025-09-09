Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea și împăcarea cu soția lui: "Atâta timp cât mă suna plângând..."

Marius și Maria Avram au avut una dintre cele mai tensionate finale la Insula Iubirii 2025, iar deciziile luate atunci au surprins atât publicul, cât și pe prezentatorul Radu Vâlcan. Deși au părăsit insula separat, Maria singură, iar Marius alături de ispita Oana Monea, la scurt timp după terminarea filmărilor, cei doi soți au decis să își mai acorde o șansă.

Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea

Într-un inteviu acordat recent, Marius Avram a făcut declarații surprinzătoare despre cum s-au desfășurat evenimentele după terminarea filmărilor pentru Insula Iubirii și ce s-a întâmplat între el și ispita Oana Monea.

„Am ajuns la București cu avionul mai devreme, i-am zis Mariei că plec la Craiova, dar, de fapt, nu am mai ajuns la Craiova, ci am plecat la Oana, la Constanța. Am fost la sora ei să luam mașina, am cunoscut-o câteva minute, apoi am plecat la ea acasă. Am stat în seara aia la ea și încă o zi, apoi am mers la Craiova, unde am stat la hotel, nicidecum la mine acasă! Asta a fost toată aventura la Craiova. După Craiova, am mai stat câteva săptămâni în România până să mă reîntorc în Anglia. Maria era deja acolo. Când m-am reîntors și eu acolo, am stat la fratele meu. Mai vorbeam cu Maria, mai vorbeam cu Oana… Eram distrus psihic”, a declarat el pentru Cancan.ro.

Marius Avram susține că el este cel care a pus capăt relației cu ispita Oana Monea.

„Înainte cu o zi să revin în România, i-am dat un mesaj Oanei în care i-am zis că nu vreau să mai continuăm. A doua zi m-a sunat plângând, să mă întrebe de ce am luat decizia aceasta, am vorbit vreo 20 de minute pe cameră. Apoi am ajuns în România. Am zis că vreau să vorbesc cu Oana fața în față, că nu e ok să îi spun asta prin mesaje”, a explicat acesta pentru sursa citată.

Concurentul de la Insula Iubirii a ținut să explice și afirmațiile făcute de Oana Monea, cu privire la faptul că a cunoscut-o pe mama lui.

„Eu o luasem pe mama de la aeroport și eram cu ea. Oana era la o clinică, unde făcea cursuri, m-am dus după ea și am așteptat-o acolo, după care a cunoscut-o pe mama. A stat de vorbă cu mama maximum cinci minute, atât! Oana a invitat-o și pe mama la cafea, dar mama nu a vrut. Asta a fost tot! Nicidecum că ar fi fost ea la mama acasă!”, a povestit acesta.

El a vorbit deschis și despre sentimentele care l-au încercat în momentul în care a ajuns în Anglia, unde locuiește cu soția lui.

„Când am intrat în casa din Anglia, am avut un sentiment de dragoste. Erau câțiva prieteni și știau că vin la Maria să îmi iau niște lucruri. Toți zâmbeau, mă îmbrățișau și mi-am dat seama că aceea era casa mea. Aceea era realitatea mea! Atâta timp cât mă suna plângând că i-am dat papucii, eu zic că nu și-a jucat rolul de ispită. Nu știu ce gândea atunci sau pe viitor. Eu așa zic”, a mai zis el.

Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, a dat-o în judecată de Maria Avram

După finala tensionată de la Insula Iubirii, conflictul dintre Maria Avram și ispita Oana Monea nu s-a stins, ba din contră. Conform surselor mondene, chiar înainte de plecarea din Thailanda, între Maria Avram și Oana Monea ar fi existat un conflict fizic. Concurenta ar fi adus injurii, ar fi amenințat și i-ar fi dat Oanei Monea câteva palme.

Conform CANCAN.RO, Oana Monea a intentat procesul împotriva Mariei, iar aceasta a primit deja notificarea de chemare în judecată. Contrariată din cauza declarațiilor pe care soția lui Marius le face în online, Oana Monea cere doar 30.000 de euro daune morale de la Maria pentru denigrare. Se pare că ispita ar fi strâns dovezi scrise de la colegii de pe Insulă pentru a se demonstra că nu a existat niciun conflict între ele.

După ce au revenit în România, Maria Avram a terorizat-o pe Oana, scriindu-i mai multe mesaje ofensatoare și jignitoare. Atât Oana, cât și Maria au vorbit despre acest subiect, iar soția lui Marius și-a asumat gesturile în timpul declarațiilor finale din emisiune.

Citește și:

Raluca Bădulescu, dezvăluiri din culisele Asia Express. Prin ce situații neplăcute a trecut alături de fostul ei soț: „Acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng…'

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro