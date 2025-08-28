Oana Monea, răspuns perfect pentru cei care i-au transmis să renunțe la rolul de ispită și să își ia un job: „Mi-ați spus să mă duc la muncă…”

Ispita Oana Monea a decis să le arate internauților cât căștigă într-o singură zi.

  de  Andreea Ilie
Oana Monea, răspuns perfect pentru cei care i-au transmis să renunțe la rolul de ispită și să își ia un job: "Mi-ați spus să mă duc la muncă..."

Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Cel mai urmărit reality show din țară, Insula Iubirii, a revenit la Antena 1 din 21 iulie, cu Radu Vâlcan ca prezentator.

Cum răspunde Oana Monea celor care îi transmit să își caute un job real

Oana Monea este una dintre cele mai cunoscute ispite feminine de la Insula Iubirii. Ea se află acum la cea de-a treia participare la show în această calitate, lucru care i-a adus numeroși fani pe rețelele de socializare, dar și critici.

Ispita Oana Monea a decis să le arate internauților cât căștigă într-o singură zi, după ce a primit comentarii în repetate rânduri legate de faptul că nu are un job și a mers la Insula Iubirii pentru bani.

Oana Monea a postat un videoclip recent pe TikTok, în care a arătat câți bani încasează de la fiecare clientă. Ea este dermopigmentist de meserie și câștigă sume considerabile.

„Mi-ați spus să mă duc la muncă și că am fost în Thailanda pentru o vacanță gratuită. Însă, eu…”, a spus Oana Monea în videoclip.

Conform sumelor pe care ispita le dezvăluie în videoclip, ea a încasat-o într-o singură zi, de la șase cliente, 11.000 de lei.

Oana Monea, despre banii pe care îi câștigă pentru participarea la Insula Iubirii

Ea a detaliat într-o confesiune sinceră pe TikTok avantajele financiare de care beneficiază cei care apar în show-ul difuzat de Antena 1. Potrivit acesteia, participarea merită din plin, mai ales din perspectiva remunerației.

„Merită financiar să mergi la ‘Insula iubirii’. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte, foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… poate, dacă e ca la Loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar, da! Financiar se câștigă foarte bine. Așa că, aveți drum liber”, a declarat Oana Monea într-un live pe TikTok, care a fost distribuit de unul dintre fanii show-ului.

Pe TikTok se zvonește că ispitele cunoscute ar câștiga și 8.000 de euro pentru un sezon la Insula Iubirii, însă acestea sunt speculații, Antena 1 nu a dezvăluit niciodată sumele pe care ispitele le încasează.

Cu toate acestea, potrivit presei mondene, ispitele care participă pentru prima dată în această calitate la Insula Iubirii ar obține sume mult mai mici. Salariile lor ar varia între 1000 și 2000 de lei. Unele dintre ispite au reușit să negocieze sumele mai mari, dar acest lucru se datorează, în mare parte, popularității lor în mediul online sau datorită aparițiilor lor anterioare pe micul ecran.

În plus, primesc o vacanță gratuită într-un loc exotic, cu cazare, masă și distracție incluse, dar și o expunere media uriașă, ceea ce poate deschide uși pentru colaborări în social media, modeling sau alte proiecte artistice.

Când se difuzează finala Insula Iubirii 2025

Insula Iubirii 2025 se apropie cu pași repezi către final. Doar două săptămâni ne mai despart de deznodământul acestei ediții, în care vom afla care sunt cuplurile care se despart și cele care pleacă acasă împreună.

Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Cristian Pungă și Francesca și Marian Grozavu și Bianca Dan sunt cele patru cupluri care se vor confrunta în finala Insula Iubirii 2025.

Ultimele trei episoade vor fi difuzate în zilele de 1, 2 și 3 septembrie, dezvăluind cum au reușit cuplurile să treacă sau nu peste testul fidelității.

Foto: Instagram

