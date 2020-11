Dolly Parton a contribuit major la dezvoltarea vaccinului Moderna, iar lumea întreagă îi e recunoscătoare

Dolly Parton este o legendă a muzicii, dar este mult mai mult decât atât. Cântăreață, compozitoare, actriță, autoare, femeie de afaceri, Parton este cunoscută doar pentru hit-urile ei, dar și pentru acțiunile de binefacere, multe dintre ele proiecte pe termen lung, cum sunt cele care au ajutat copiii din comunitățile sărace să nu abandoneze școala.

O personalitate flamboaiantă și cu un talent pe măsură, Dolly Parton este cunoscută mai ales pentru albumele sale country, dar și pentru faptul că a compus unele dintre cele mai ascultate melodii ale tuturor timpurilor (da, ea este cea care a scris I Will Always Love You, piesa făcută celebră de Whitney Houston, ca să nu mai vorbim despre Jolene sau 9 to 5), albume și piese care au făcut istorie de-a dreptul. Discuri de platină și de aur au răsplătit cariera unei femei care a avut 25 de piese care au ajuns pe locul 1 în topurile Billboard dedicate muzicii country, dar și zece premii Grammy și 49 de nominalizări. Pe lângă asta, a mai fost nominalizată și la premiile Oscar, Tony și Emmy, arătând diversitatea talentelor sale.

Iar acum Dolly Parton este încă o dată în atenția fanilor ei (și nu numai) din toată lumea, după ce s-a aflat că o donație a ei a fost sursă de finanțare pentru unul dintre vaccinurile împotriva coronavirusului care se pregătesc de aprobare – este vorba despre vaccinul Moderna, care a anunțat deja rezultate de 94,5% eficiență în teste. Parton și-a anunțat donația încă din luna aprilie, dar atunci nu se știa că ea va rezulta într-o descoperire care are potențialul de a scăpa lumea de pericolul reprezentat de epidemia de coronavirus.

Acum, fanii au descoperit că vaccinul Moderna a fost sponsorizat, pe lângă multe instituții de învățământ și de stat, și de „Dolly Paron Covid-19 Research Fund”. Donația de 1 milion de dolari făcută de Parton către Vanderbilt University Medical Center a fost, deci, un ajutor binevenit pentru cercetători.

Iar povestea din spatele donației este, și ea, una interesantă. Cunoscută pentru actele sale caritabile, Parton nu plănuia neapărat să ajute în felul acesta. Însă întâmplarea a făcut să îl cunoască pe Naji Abumrad, de la Vanderbilt University Medical Center, în urma unui accident minor de mașină care a avut loc în 2013. Medicul a tratat-o și au devenit prieteni, pentru că împărtășeau același interes pentru evenimentele la zi și pentru știință. Atunci când medicul i-a povestit, în primăvară, despre eforturile făcute de centrul la care lucra în sensul căutării unui vaccin sau tratament pentru Covid-19, Dolly Parton a devenit foarte interesată și a decis să facă o donație generoasă, care să ajute cercetarea să meargă înainte. Acum, medicul Abumrad spune: „Fără nici o urmă de îndoială în mintea mea, finanțarea ei a făcut ca cercetarea pentru vaccin să înainteze de zece ori mai repede decât ar fi făcut-o fără.”

Iar acum, rețelele sociale sunt inundate de mesaje de recunoștință pentru cântăreață, de la fani, dar nu numai.

Fact-checking this was worth it just to see @DollyParton in the acknowledgments of a @NEJM article. And I thought I couldnt love her more. https://t.co/S3njHEFcGT pic.twitter.com/WcrFIrHp67

— Dr. Meade Krosby (@MeadeKrosby) November 17, 2020